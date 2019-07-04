Скільки українських мігрантів в Польщі

З початку 2014 року спостерігається різке збільшення кількості громадян України, які перебувають у Польщі. Якщо до 2014 року їхня кількість оцінювалася приблизно в 320 тисяч, то зараз, за неофіційними даними, це півтора мільйона осіб.

Про це виданню "Укрінформ" повідомила керівниця консульського відділу Посольства України в Польщі Світлана Криса.

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Керівниця консульського відділу розповіла, що за офіційною статистикою Управління з питань іноземців Польщі, на сьогодні громадянам України видано 196 тисяч дозволів на проживання.

Найбільш популярною послугою серед українців у Польщі зараз є постановка на консульський облік, яка займає 60% від загальної кількості усіх дій в українських консульствах. Це пов’язано із запровадженням у листопаді 2018 року змін до Митного кодексу України щодо порядку ввезення транспортних засобів на іноземній реєстрації на територію України,

– заявила Світлана Криса

Консул додала, що українці в Польщі, в основному, виконують просту фізичну роботу, а саме: працюють на будівництві та ремонтних роботах, у транспортній сфері, сільському господарстві, сфері обслуговування, на виробництві заводів та фабрик.



Світлана Криса

"Взагалі зараз, напевно, немає такої галузі в Польщі, де б не працювали українці!, – повідомила консулка Світлана Криса. Вона також додала, що у Польщі є також невеликий відсоток громадян України, які працюють у сфері IT-технологій, у вищих навчальних закладах та у сфері медобслуговування.