14:00
17 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: День народження Сталіна. Серіал "Чорнобиль" у Росії
      Вєсті Кремля
      16:28, 15 червня
      Вєсті.UA. Жир: Хитрий план Порошенка. За що переживає Зеленський
      Вєсті.UA
      16:49, 15 червня
      Користь та шкода "зеленої" енергії: чому заговорили про другий Чорнобиль
      ЦРУ
      09:00, 14 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як студентство позитивно впливало на долі мільйонів
      Згадати все
      22:30, 14 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      ЄС можуть скасувати безвіз для кількох країн через потік мігрантів

      768 Читать новость на русском
      ЄС зайняв жорстку позицію щодо міграційної кризи
      ЄС зайняв жорстку позицію щодо міграційної кризи / 27.ua

      У Євросоюзі вважають, що потік мігрантів до європейських країн досі є істотною проблемою. Навіть попри те, що ці показники суттєво менші за ті, що були кілька років тому. Відтак у ЄС розглядають можливість призупинити дію безвізового режиму для країн Західних Балкан та Латинської Америки.

      У Європейській комісії переконані, що саме звідти кількість людей, які просять притулку у ЄС, найбільша. Умова збереження безвізу – якщо мігрантів зі згаданих країн стане значно менше, передає DW

      Читайте також: Міграційна криза у Європі: скільки біженців оселились в Україні

      "Наше послання державам, громадяни яких мають право в'їжджати в ЄС без віз, недвозначне: ваша відповідальність – захищати цей привілей", – підкреслив єврокомісар з питань міграції Дімітріс Аврамопулос. 

      10 грудня 2017 року учасники міжурядової конференції ООН в Марокко підписали Всесвітній пакт про безпечну, упорядковану та регульовану міграцію. Відповідно до документу, країни походження, транзитні країни та країни призначення надалі будуть активніше співпрацювати один із одним з метою зниження нелегальної міграції.

      19 грудня у Нью-Йорку учасники Генеральної асамблеї ООН більшістю голосів ухвалили Пакт про біженців. Документ загалом схвалили 152 держави, натомість 5 країн (Угорщина, Ізраїль, Польща, Чехія та Сполучені Штати) виступили проти та ще дванадцять членів ООН, зокрема Австрія, Австралія, Болгарія, Італія та Швейцарія, утрималися.

      Наразі Європейський Союз прийняв лише дві третини обіцяної квоти мігрантів – 32,7 тисяч людей. 

      За оцінками агентства ЄС з охорони зовнішніх кордонів Frontex, у минулому році зареєстровано 150 тисяч нелегальних перетинів кордону, що є найнижчим показником з 2013 року. Цікаво, що кількість нелегалів, виявлених в 2018 році, на 92% менша, ніж в 2015 році, коли міграційний криза в Європі досягла піку. Кількість мігрантів, які вирушають з Лівії, за рік скоротилася на 87%, з Алжиру - на половину.

      blog_ava
      Прогноз погоди на 17 червня: стане трішки прохолодніше, а Захід омиють дощі
      сьогодні
      2388
      Теги: Новини політики Євросоюз Латинська Америка Іммігранти біженці Безвізовий режим
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Смертельні ДТП за участі Зайцевої та авто Димінського: гучні справи по-тихому закривають
      сьогодні , 13:00 Смертельні ДТП за участі Зайцевої та авто Димінського: гучні справи по-тихому закривають
      Тетяна Мартинюк 450
      Трамп зустрінеться з Путіним на G-20, і це вдарить по Україні, – US News
      сьогодні , 12:04 Трамп зустрінеться з Путіним на G-20, і це вдарить по Україні, – US News
      Світові Медіа 4661
      Выборы в Украине – бессмысленные и беспощадные
      сьогодні , 09:10 Выборы в Украине – бессмысленные и беспощадные
      Блог Медіа 1493
      Головні новини 16 червня: вибух у Києві, таємниче зникнення дівчинки на Одещині
      сьогодні , 09:02 Головні новини 16 червня: вибух у Києві, таємниче зникнення дівчинки на Одещині
      4589
      Нуб чи профі: чи зрозумієте ви геймера – тест
      16 червня , 22:12 Нуб чи профі: чи зрозумієте ви геймера – тест
      Анастасія Можаровська 7581
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук