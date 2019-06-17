ЄС можуть скасувати безвіз для кількох країн через потік мігрантів

У Євросоюзі вважають, що потік мігрантів до європейських країн досі є істотною проблемою. Навіть попри те, що ці показники суттєво менші за ті, що були кілька років тому. Відтак у ЄС розглядають можливість призупинити дію безвізового режиму для країн Західних Балкан та Латинської Америки.

У Європейській комісії переконані, що саме звідти кількість людей, які просять притулку у ЄС, найбільша. Умова збереження безвізу – якщо мігрантів зі згаданих країн стане значно менше, передає DW.

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"Наше послання державам, громадяни яких мають право в'їжджати в ЄС без віз, недвозначне: ваша відповідальність – захищати цей привілей", – підкреслив єврокомісар з питань міграції Дімітріс Аврамопулос.

10 грудня 2017 року учасники міжурядової конференції ООН в Марокко підписали Всесвітній пакт про безпечну, упорядковану та регульовану міграцію. Відповідно до документу, країни походження, транзитні країни та країни призначення надалі будуть активніше співпрацювати один із одним з метою зниження нелегальної міграції.

19 грудня у Нью-Йорку учасники Генеральної асамблеї ООН більшістю голосів ухвалили Пакт про біженців. Документ загалом схвалили 152 держави, натомість 5 країн (Угорщина, Ізраїль, Польща, Чехія та Сполучені Штати) виступили проти та ще дванадцять членів ООН, зокрема Австрія, Австралія, Болгарія, Італія та Швейцарія, утрималися.

Наразі Європейський Союз прийняв лише дві третини обіцяної квоти мігрантів – 32,7 тисяч людей.

За оцінками агентства ЄС з охорони зовнішніх кордонів Frontex, у минулому році зареєстровано 150 тисяч нелегальних перетинів кордону, що є найнижчим показником з 2013 року. Цікаво, що кількість нелегалів, виявлених в 2018 році, на 92% менша, ніж в 2015 році, коли міграційний криза в Європі досягла піку. Кількість мігрантів, які вирушають з Лівії, за рік скоротилася на 87%, з Алжиру - на половину.