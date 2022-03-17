У спецслужбі зазначили, що бліцкриг Володимира Путіна в Україні провалився, а його армія взагалі перестала вірити у свою перемогу та чекає на мир.

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Окупанти вже чекають на мир

У перехопленій СБУ розмові окупант розповідає своїй дівчині, що коли він з йому подібними прибув в Україну, їх було 85, а тепер залишилося 30. Сам він поки живий, але за кілька тижнів війни 18-річний загарбник посивів.

Тому зараз всі росіяни, які вижили, сидять і чекають успішного завершення переговорів України та Росії.

Мама говорила, що протягом 2 тижнів вони повинні домовитися (про мир – 24 канал),

– каже росіянин дівчині.

Він також спростовує чутки про мільйонні преміальні учасникам війни, ба більше – не сподівається навіть на виплату щомісячних "розрахункових". У результаті просить дівчину зайти в "кабінет військовослужбовця" та перевірити "скільки вони, під**аси, заплатили" за лютий і березень.

У СБУ підсумували, що з таким прекрасним настроєм ворогам недовго залишилося. Крім того, загарбники не підозрюють, яким лютим буває березень!

Перехоплена розмова окупанта з дівчиною: дивіться відео