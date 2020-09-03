У Польщі 19 українців, які захворіли на коронавірус, застрягли на ізоляції без їжі та грошей. Роботодавець залишив їх напризволяще у покинутому будинку.

Приїхали на заробітки в сільськогосподарську компанію українці здоровими. Ймовірно, вірус підхопили на роботі. Про це вони розповіли в коментарі ТСН.

До слова Для українських заробітчан у Польщі змінили правила карантину

"Коли ми приїхали, ми були здоровими, але це трапилося з нами і ми сидимо, чекаємо і не знаю навіщо", – розповіла одна з заробітчан.

9 хворих українців вже повернулись з лікарні, але жоден з 19 досі не одужав.

Під час нещодавнього тесту – його провели за 14 днів – ми сподівалися, що половина, чи хоча б кілька людей матимуть негативний результат. Мені зателефонували з санепідемстанції, і з'ясувалося, що у всіх позитивний,

– сказала хвора.

Після того, як заробітчани отримали позитивні результати тестів, агент із працевлаштування перевіз українців до старого дерев'яного будинку. Залишив їм мінімальний запас їжі – 5 буханок хлібу, по пакету макаронів і крупи, а ще соду – полоскати горло. Однак на допомогу прийшли місцеві жителі.

Поліція Польщі розпочала розслідування щодо агента, який влаштував українців на роботу.

Кого з українців пускають до Польщі без обсервацій та ізоляцій – читайте за посиланням