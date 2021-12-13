Последствия краха Evergrande
Evergrande, таки, объявил дефолт. В прошлом году Пекин ввел новые правила, регулирующие размер задолженности крупных девелоперов и сократил финансирование местных бюджетов, выступавших заказчиками жилья.
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Новые меры побудили Evergrande предлагать свою недвижимость с большими скидками, чтобы обеспечить поступление денег для поддержания бизнеса на плаву.
Самое интересное – это ставки кредита. Evergrande привлекал их под 13%! И накопил более 300 миллиардов долларов долгов.
Думаете, есть шанс выплыть?
Пишут, что возмущенные покупатели жилья ждут завершения строительства 1,6 миллиона квартир (!).
Поставщикам цемента, красок и арматуры задолженность по платежам составляет более 100 миллиардов долларов.
Рабочие паникуют из-за того, что ссуды, которые они предоставили своему работодателю, не могут быть возвращены.
Замедление строительной отрасли Китая привело к обвалу цен на металл (экспортный ресурс Украины).
Ключевые вызовы 2022 года
В общем, 2022 год обещает быть веселым. Что еще нам обещают мировые аналитические агентства:
1. Банк Америки предрекает высокую инфляцию
2. Forbes пишет, что самый большой риск, с которым столкнется мировая экономика в 2022 , – это политика ФРС в отношении управления инфляцией.
Решение ФРС сократить свою программу покупки облигаций - это первый шаг, но вряд ли его будет достаточно.
В конечном итоге ФРС придется отменить свою программу покупки облигаций, что приведет к повышению процентных ставок и, возможно, остановке экономического роста.
Это окажет непосредственное влияние и на пузыри финансовых рынков.
3. МВФ предупреждает, что более высокие цены на сырьевые товары и стоимость доставки в сочетании с продолжающимся нарушением глобальных производственно-сбытовых цепочек усиливают опасения по поводу устойчивости инфляции и устойчивости экспорта
4. Все как один пишут, что Пандемия Covid-19 продолжается.
5. Нехватка рабочей силы так же будет продолжаться.
Если этот дисбаланс сохранится, это нанесет ущерб производительности и со временем подорвет экономический рост.
6. Нарушение цепочек поставок продолжится.
Помимо текущих нарушений в цепочке поставок, существуют более глубокие проблемы цепочки поставок, которые должны быть решены компаниями в каждой отрасли: где искать и производить и как распространять по всему миру
7. Еще один важный риск – отношения между США и Китаем и политическая нестабильность.
Стратегическая конкуренция между США и Китаем усилилась и грозит вызвать глобальную фрагментацию.
США и их союзники продолжают продвигать инициативы в области обороны, безопасности и развития инфраструктуры в "Индо-Тихоокеанском регионе" с целью противодействия амбициям Китая.
8. Еще одна точка напряжения – Тайвань.
Китай усилил давление на Тайвань с нескольких сторон, включая военные полеты в опознавательную зону Тайваня.
Тем временем, США увеличили свою поддержку самоуправляющегося острова.
Хотя попытка Пекина захватить Тайвань силой в 2022 году маловероятна, просчет вовлеченных сторон может вызвать инцидент, который будет иметь серьезные глобальные разветвления для международных отношений и мировой экономики.
9. При этом, в густонаселенной Азии сохраняются высокие риски киберпреступности.
Азия особенно подвержена киберпреступности из-за своей большой численности населения, относительно низкой осведомленности о киберугрозах, отсутствия регулирования раскрытия информации и устаревших и нелицензионных технологий
10. Еще один риск Азии – растущее социальное напряжение.
Социальная напряженность из-за COVID и климата. Азия остается регионом мира, наиболее подверженным негативным последствиям изменения климата.
В некоторых странах население, уже недовольное представительным правительством, политическими репрессиями, коррупцией и неравенством, может быть достаточно возбуждено – из-за упущенных возможностей во время пандемии и дальнейших задержек в восстановлении – готово обратиться к протесту.
Страны, где беспорядки могут перерасти в насилие, включают Бангладеш, Мьянму, Пакистан и Таиланд.
11. Не забываем про Афганистан.
Уход США из Афганистана возобновляет угрозу убежища для террористических групп. Медийные отделения воинствующих экстремистов "Аль-Каиды" и связанных с ней организаций, а также "Исламское государство Ирака и ас-Шам" (ИГИЛ) отметили предполагаемую победу Талибана над США и поощряли применение насилия своими последователями и сторонниками.
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