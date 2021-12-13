Последствия краха Evergrande

Evergrande, таки, объявил дефолт. В прошлом году Пекин ввел новые правила, регулирующие размер задолженности крупных девелоперов и сократил финансирование местных бюджетов, выступавших заказчиками жилья.

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Новые меры побудили Evergrande предлагать свою недвижимость с большими скидками, чтобы обеспечить поступление денег для поддержания бизнеса на плаву.

Самое интересное – это ставки кредита. Evergrande привлекал их под 13%! И накопил более 300 миллиардов долларов долгов.

Думаете, есть шанс выплыть?

Пишут, что возмущенные покупатели жилья ждут завершения строительства 1,6 миллиона квартир (!).

Поставщикам цемента, красок и арматуры задолженность по платежам составляет более 100 миллиардов долларов.

Рабочие паникуют из-за того, что ссуды, которые они предоставили своему работодателю, не могут быть возвращены.

Замедление строительной отрасли Китая привело к обвалу цен на металл (экспортный ресурс Украины).

Ключевые вызовы 2022 года

В общем, 2022 год обещает быть веселым. Что еще нам обещают мировые аналитические агентства:

1. Банк Америки предрекает высокую инфляцию

2. Forbes пишет, что самый большой риск, с которым столкнется мировая экономика в 2022 , – это политика ФРС в отношении управления инфляцией.

Решение ФРС сократить свою программу покупки облигаций - это первый шаг, но вряд ли его будет достаточно.

В конечном итоге ФРС придется отменить свою программу покупки облигаций, что приведет к повышению процентных ставок и, возможно, остановке экономического роста.

Это окажет непосредственное влияние и на пузыри финансовых рынков.

3. МВФ предупреждает, что более высокие цены на сырьевые товары и стоимость доставки в сочетании с продолжающимся нарушением глобальных производственно-сбытовых цепочек усиливают опасения по поводу устойчивости инфляции и устойчивости экспорта

4. Все как один пишут, что Пандемия Covid-19 продолжается.

5. Нехватка рабочей силы так же будет продолжаться.

Если этот дисбаланс сохранится, это нанесет ущерб производительности и со временем подорвет экономический рост.

6. Нарушение цепочек поставок продолжится.

Помимо текущих нарушений в цепочке поставок, существуют более глубокие проблемы цепочки поставок, которые должны быть решены компаниями в каждой отрасли: где искать и производить и как распространять по всему миру

7. Еще один важный риск – отношения между США и Китаем и политическая нестабильность.

Стратегическая конкуренция между США и Китаем усилилась и грозит вызвать глобальную фрагментацию.

США и их союзники продолжают продвигать инициативы в области обороны, безопасности и развития инфраструктуры в "Индо-Тихоокеанском регионе" с целью противодействия амбициям Китая.

8. Еще одна точка напряжения – Тайвань.

Китай усилил давление на Тайвань с нескольких сторон, включая военные полеты в опознавательную зону Тайваня.

Тем временем, США увеличили свою поддержку самоуправляющегося острова.

Хотя попытка Пекина захватить Тайвань силой в 2022 году маловероятна, просчет вовлеченных сторон может вызвать инцидент, который будет иметь серьезные глобальные разветвления для международных отношений и мировой экономики.

9. При этом, в густонаселенной Азии сохраняются высокие риски киберпреступности.

Азия особенно подвержена киберпреступности из-за своей большой численности населения, относительно низкой осведомленности о киберугрозах, отсутствия регулирования раскрытия информации и устаревших и нелицензионных технологий

10. Еще один риск Азии – растущее социальное напряжение.

Социальная напряженность из-за COVID и климата. Азия остается регионом мира, наиболее подверженным негативным последствиям изменения климата.

В некоторых странах население, уже недовольное представительным правительством, политическими репрессиями, коррупцией и неравенством, может быть достаточно возбуждено – из-за упущенных возможностей во время пандемии и дальнейших задержек в восстановлении – готово обратиться к протесту.

Страны, где беспорядки могут перерасти в насилие, включают Бангладеш, Мьянму, Пакистан и Таиланд.

11. Не забываем про Афганистан.

Уход США из Афганистана возобновляет угрозу убежища для террористических групп. Медийные отделения воинствующих экстремистов "Аль-Каиды" и связанных с ней организаций, а также "Исламское государство Ирака и ас-Шам" (ИГИЛ) отметили предполагаемую победу Талибана над США и поощряли применение насилия своими последователями и сторонниками.

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