24 канал посів третє місце в рейтингу ЗМІ: подробиці
Інститут масової інформації склав рейтинг українських інформаційних сайтів за 2020 рік. Відтак, 24 канал у цьому переліку посів 3 місце.
Результати дослідження та власне сам рейтинг розміщений на сайті ІМІ.
Раніше Сайт 24 каналу став найпопулярнішим інформаційним порталом в Україні за січень
До переліку потрапили 49 онлайн-ресурсів. Протягом 2020 року верхівка рейтингу кардинально змінилася у порівнянні з 2 попередніми роками.
Як пояснюють експерти ІМІ, у березні – квітні відвідування сайтів зросло в середньому на 30 –40%, а для окремих онлайн-видань – аж удвічі. Проте після завершення жорсткого карантину відбувся ще більший спад відвідуваності – у середньому на 12%, порівнюючи з докарантинним періодом.
Такі "гірки" призвели до того, що за 8 місяців 2020-го змінилося три лідери рейтингу відвідування українських сайтів,
– підсумовують в ІМІ.
Скласти рейтинг допомогли дані з сайту SimilarWeb. Він аналізує трафік понад 80 мільйонів сайтів з усього світу й у відкритому доступі надає основну статистику щодо нього.
Як виглядає перша десятка рейтингу:
- "Українська правда";
- Страна.ua;
- 24 канал;
- "Кореспондент";
- "РБК – Україна";
- "Обозреватель";
- "Новое время";
- "Цензор. нет";
- ТСН;
- "Гордон".