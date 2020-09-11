Інститут масової інформації склав рейтинг українських інформаційних сайтів за 2020 рік. Відтак, 24 канал у цьому переліку посів 3 місце.

Результати дослідження та власне сам рейтинг розміщений на сайті ІМІ.

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До переліку потрапили 49 онлайн-ресурсів. Протягом 2020 року верхівка рейтингу кардинально змінилася у порівнянні з 2 попередніми роками.

Як пояснюють експерти ІМІ, у березні – квітні відвідування сайтів зросло в середньому на 30 –40%, а для окремих онлайн-видань – аж удвічі. Проте після завершення жорсткого карантину відбувся ще більший спад відвідуваності – у середньому на 12%, порівнюючи з докарантинним періодом.

Такі "гірки" призвели до того, що за 8 місяців 2020-го змінилося три лідери рейтингу відвідування українських сайтів,

– підсумовують в ІМІ.

Скласти рейтинг допомогли дані з сайту SimilarWeb. Він аналізує трафік понад 80 мільйонів сайтів з усього світу й у відкритому доступі надає основну статистику щодо нього.

Як виглядає перша десятка рейтингу:

"Українська правда";

Страна.ua;

24 канал ;

; "Кореспондент";

"РБК – Україна";

"Обозреватель";

"Новое время";

"Цензор. нет";

ТСН;

"Гордон".



Порівняльні рейтинги за 2018 і 2020 роки / Інфографіка ІМІ