24 Канал та ZAXID․NET увійшли до п'ятірки найпопулярніших інформаційних YouTube-каналів України

За підсумками червня одразу два YouTube-канали медіахолдингу ТРК Люкс увійшли до ТОП-5 найпопулярніших інформаційних каналів України за кількістю переглядів.

Лідером рейтингу став 24 Канал, який за місяць отримав 320,5 мільйона переглядів. Це майже утричі більше, ніж у найближчого конкурента, який зібрав 107,4 мільйона переглядів. До п'ятірки також увійшов ZAXID.NET, який посів четверте місце із результатом 79,1 мільйона переглядів.

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Чому 24 Канал залишається лідером

Сьогодні YouTube для 24 Каналу – це окремий продукт, над розвитком якого працює велика команда. Щодня глядачі отримують близько 100 нових відео різних форматів – прямі трансляції, класичні відео та Shorts.

Над створенням і розвитком YouTube-напряму працюють близько 75 фахівців: редактори, монтажери, дизайнери, SEO-спеціалісти, перекладачі та інші команди,

– розповідає Керівниця відділу YouTube Юлія Ріпак.

Водночас особливість 24 Каналу полягає у збалансованій структурі переглядів. Якщо у багатьох інформаційних каналів основну аудиторію формують короткі відео, то у 24 Каналу більшість переглядів забезпечує саме довгий контент.

Структура контенту 24 Каналу виглядає так:

77% – довгі відео;

16% – Shorts;

7% – прямі трансляції.

Такий баланс дозволяє одночасно розвивати різні формати та залучати аудиторію з різними сценаріями споживання контенту. Також поточна стратегія мультиплатформності дозволяє 24 Каналу охоплювати найбільшу аудиторію в Україні й впевнено тримати лідерство в інформаційному сегменті.

Важливо! Станом на сьогодні YouTube 24 Каналу вже налічує 9 мільйонів підписників і залишається найбільшим інформаційним YouTube-каналом України.

ZAXID.NET наростив перегляди майже на 40%

Для YouTube-каналу ZAXID.NET червень також став місяцем активного зростання. Порівняно з попереднім місяцем кількість переглядів збільшилася на 38%, а також зріс загальний час перегляду відео. Серед форматів ZAXID.NET лідером є довготривалі відео (Long-form) та Shorts.

Якщо аналізувати детальніше, то Shorts добре набирають перегляди — у червні це 35% від загальної кількості. Водночас основним джерелом зростання підписників залишаються саме довгі відео,

– розповіла редакторка YouTube-каналу ZAXID.NET Ірина Карпюк.

Сьогодні YouTube став одним із головних джерел новин для мільйонів українців. Саме тому медіа активно розвивають різні формати – від коротких Shorts до аналітичних відео та прямих трансляцій.

Результати червня показують, що якісний контент залишається ключовим фактором успіху, а українська аудиторія продовжує обирати канали, які поєднують оперативність, різноманітність форматів і регулярне оновлення.

Де українці споживають новини

Згідно з дослідженням Reuters Institute Digital News Report 2026, відеоплатформи та соціальні мережі продовжують зміцнювати свої позиції як джерело новин. Одним із головних майданчиків для перегляду новин залишається YouTube.

Так, згідно з дослідженням, 34% користувачів у світі використовують платформу для отримання новин щонайменше раз на тиждень, а 21% тих, хто дивиться новини на YouTube, регулярно обирають саме прямі трансляції.

Крім того, 27% аудиторії вже дивляться новини через застосунки на Smart TV, серед яких YouTube є одним із найпопулярніших.

Для України ці тенденції особливо актуальні. Через повномасштабну війну відеоформати стали одним із найважливіших способів оперативно отримувати інформацію про події в країні та світі. Саме тому розвиток YouTube залишається одним із ключових напрямів для українських медіа.