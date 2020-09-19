На початку жовтня цього року у видавництві BookChef вийде книга Артемія Суріна "280 днів навколо світу", громадського діяча, засновника travel-спільноти ONE LIFE, мандрівника і мрійника. Чому подорожувати не так легко і що це дає людині?

Без літаків у навколосвітню подорож

У книзі "280 днів навколо світу" автор розповідає про нелегкий шлях за суворими канонами навколосвітніх подорожей від Британського Королівського географічного товариства. Ця книга – відверта, захоплива і надихаюча розповідь про всі перипетії навколосвітньої подорожі в наші дні.

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Артемій відвідав всі шість континентів Землі, перетнув усі меридіани, усі часові пояси, двічі – екватор, три океани й понад 40 країн.

100 000 кілометрів безперервного шляху без авіаперельотів – пересуваючись лише наземним і водним транспортом.

280 днів пригод і звершень, де з кожним кроком змінювався не лише світ навколо, а й сам герой. Шлях, який ледь не став фатальним, завершився в рідному домі – точці старту й фінішу.

Прочитавши книгу, ви дізнаєтеся:

Як втілити мрію в життя

Як пройти "чорний ретріт" і почути себе

Як здійснити навколосвітню подорож

Як вибратися з камери смертників іранської в'язниці.

Світ – прекрасний! Артемій не втомлюється доводити це через свої фото, а тепер і через книгу

Ставте власні рекорди

За результатами навколосвітньої мандрівки Артемія Суріна прийняли до міжнародного клубу видатних мандрівників "The Explorers Club", нагородили орденом "Великі українці сучасності", а експертна рада Книги рекордів України за результатами голосування обрала його бренд-амбасадором України у світі. Навколосвітня мандрівка, яку він здійснив, також встановила чотири національні і два світові рекорди.



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Артемій упевнений, що здійснити будь-яку шалену мрію можливо. Кожен може встановлювати власні рекорди й розширювати межі можливого. Варто лише захотіти та правильно підготуватися до особистісного ривка.

Ти маєш прийняти її та зрозуміти, що це реально. Людина не править планетою, але кожен з нас господар власного життя. Усвідомлення цієї істини допоможе знайти внутрішню гармонію та мотивувати себе на нові звершення,

– рекомендує Артем.

"280 днів навколо світу" – це історія однієї мрії у двох книгах. Перший том історії про захоплюючу навколосвітню подорож Артемія Суріна з'явиться у продажу 14 жовтня 2020 року. Читачі, які бажають отримати це видання першими, можуть зробити попереднє замовлення тут.

100 000 кілометрів такої краси зустрічав Артемій на своєму шляху

Книга видана за участю Custom Lab. На початку осені за мотивами навколосвітньої подорожі Артемія Суріна вийде серіал, дебютний показ якого заплановано на медіасервісі MEGOGO.

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Про автора

Артемій Сурін – громадський діяч, мандрівник і мрійник. Автор ідеї та засновник travel-спільноти ONE LIFE, яка об'єднала мандрівників з багатьох країн світу. Після навколосвітньої подорожі рада книги рекордів України обрала його бренд-амбасадором України у світі.