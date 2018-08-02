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2 серпня – День Іллі: традиції та що не можна робити

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2 серпня 2018 – свято Іллі
2 серпня 2018 – свято Іллі / znaj.ua

2 серпня за церковним календарем святкують День пророка Іллі. Його вважали покровителем воїнів, дощів, грому та блискавок. Про традиції свята та що не можна робити в цей день – читайте далі.

Колись у цей день в Русі відзначали язичницьке свято Перуна – бога грому та воїнів. Після хрещення 2 серпня почали святкувати День Іллі, однак багато старих традицій залишилося.

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За повір'ям, пророк Ілля роз’їжджає небом на вогняній колісниці і пускає блискавки в тих, хто не дотримується закону Божого.

Традиції на Іллі

2 серпня підходив час сінокосу. Наші предки в цей день ставили перший сніп у сінях в першому куті. Українці вірили, що це допомагає зібрати хороший врожай.

Також було прийнято спати на матраці, набитому першою соломою, це начебто приносило щастя.

Хлібороби раділи, що ночі стають довшими, а дні – коротшими, і казали що в цей час і коні наїдаються, і працівник висипається.

Свято Іллі традиції
Традиції на Іллі: в сінях ставили перший сніп, а худобу не випускали на вулицю

Ніч на Іллі наші предки називали "горобиною": вірили, що в цю ніч будуть блискавки й грім, а птахи почнуть дивно поводитися, врізаючись у зустрічні предмети.

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Сьогодні християни моляться у храмах на Іллі. У цей день прийнято роздавати їжу бідним та безпритульним. До пророка Іллі моляться про зцілення, відновлення миру і гармонії в родині, захист від ворогів, гарний урожай, а для незаміжніх дівчат – про хорошого чоловіка.

Що не можна робити 2 серпня

На Іллі не можна було працювати в полі – пророк може вразити таку людину блискавкою.

Також предки вірили, що 2 серпня не можна купатися у водоймах, бо з неба розносяться блискавки, а поруч біля води шастає нечисть.

Не випускали на вулицю і домашніх тварин та худобу, щоб у них не вселилася нечисть. А котів і собак, які все ж виходили, назад до хати не пускали в цей день – вони могли притягнути блискавку.

У День Іллі не можна голосно кричати і співати – це теж може привернути блискавку. Не можна стояти на перехрестях, бо там збирається нечисть.

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Теги: Новини України Новини культури Традиції релігія
Джерело: 24 канал
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