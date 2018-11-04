30-річний чоловік прикидався підлітком, щоб отримати освіту в британській школі
Іранець прикидався 15-річним підлітком, що б отримати освіту в британській школі.
Про це повідомляє Ipswich Star.
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Однокласники 30-річного чоловіка стверджують, що він брехав про свій вік, щоб отримати британську освіту, оскільки попередні кваліфікації з його рідної країни не були визнані в Великобританії.
Батьки школярів дуже стурбовані тим, що з їх дітьми вчиться невідомий дорослий чоловік.
Міністерство внутрішніх справ розслідує інформацію про чоловіка: його вік, особистість і те, як чоловік вступив до школи.
Джерело: 24 Канал
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