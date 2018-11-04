У Великобританії вісім дітей постраждали через обвал надувної гірки на ярмарку

У Уокингу під час ярмарку в парку обвалилася надувна гірка, внаслідок чого вісім дітей постраждали при падінні.

Про це повідомило видання Sky News з посиланням на заяву поліції.

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Зазначається, що інцидент стався ввечері у суботу, 3 листопада, перед початком феєрверку. Після обвалення надувної гірки парк евакуювали, щоб на місце інциденту змогла приземлитися повітряна "швидка".

Згідно з інформацією служби швидкої допомоги, внаслідок падіння вісім дітей отримали серйозні травми. Їх госпіталізували у великі травматологічні центри Лондона.

Один з очевидців розповів Sky News, що, підходячи до парку, він побачив, як одна сторона гірки почала прогинатися, після чого діти стали кричати і падати з неї. За його підрахунками, впали приблизно 15-20 дітей. Очевидець також припустив, що гірка обвалилася через те, що на неї одночасно піднялися надто багато дітей. При цьому ніхто не контролював запуск дітей на атракціон, зазначив він. Інший очевидець сказав, що перед обваленням нагорі гірки перебували 40 дітей.

Наразі ярмарок оточили, на місці інциденту знаходяться аварійні служби, а також кілька співробітників і волонтерів. Очікується, що парк буде закритий не менше ніж добу.