03:29
4 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Подарунки очільнику Кремля. Зайва хромосома росіян
      Вєсті Кремля
      17:13, 3 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Богослухняний Кива. Гройсман у пошуках роботи
      Вєсті.UA
      18:55, 3 листопада
      Нові схеми чорних реєстраторів, або Як віджати квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      У Великобританії вісім дітей постраждали через обвал надувної гірки на ярмарку

      14 Читать новость на русском
      Очікується, що парк буде закритий не менше ніж добу.
      Очікується, що парк буде закритий не менше ніж добу. / sky

      У Уокингу під час ярмарку в парку обвалилася надувна гірка, внаслідок чого вісім дітей постраждали при падінні.

      Про це повідомило видання Sky News з посиланням на заяву поліції.

      Читайте також: Вакцинація безпечна: про міфи і захворювання – приклад Великобританії

      Зазначається, що інцидент стався ввечері у суботу, 3 листопада, перед початком феєрверку. Після обвалення надувної гірки парк евакуювали, щоб на місце інциденту змогла приземлитися повітряна "швидка".

      Згідно з інформацією служби швидкої допомоги, внаслідок падіння вісім дітей отримали серйозні травми. Їх госпіталізували у великі травматологічні центри Лондона.

      Один з очевидців розповів Sky News, що, підходячи до парку, він побачив, як одна сторона гірки почала прогинатися, після чого діти стали кричати і падати з неї. За його підрахунками, впали приблизно 15-20 дітей. Очевидець також припустив, що гірка обвалилася через те, що на неї одночасно піднялися надто багато дітей. При цьому ніхто не контролював запуск дітей на атракціон, зазначив він. Інший очевидець сказав, що перед обваленням нагорі гірки перебували 40 дітей.

      Наразі ярмарок оточили, на місці інциденту знаходяться аварійні служби, а також кілька співробітників і волонтерів. Очікується, що парк буде закритий не менше ніж добу.

      Теги: Великобританія Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 3 листопада: зустріч Порошенка з Варфоломієм і Ердоганом, авіакатастрофа у Єгипті
      3 листопада , 22:05 Головні новини 3 листопада: зустріч Порошенка з Варфоломієм і Ердоганом, авіакатастрофа у Єгипті
      Стояти та боятися: в Україну прийшов жахливий Лавкрафт
      3 листопада , 22:02 Стояти та боятися: в Україну прийшов жахливий Лавкрафт
      Буки в руки
      Хто обікрав ЦУМ в Донецьку, Росію треба знищити, Синод на трьох : топ-5 блогів тижня
      3 листопада , 22:00 Хто обікрав ЦУМ в Донецьку, Росію треба знищити, Синод на трьох : топ-5 блогів тижня
      Блог Медіа
      Найкращі фільми листопада: що подивитись наприкінці осені
      3 листопада , 20:15 Найкращі фільми листопада: що подивитись наприкінці осені
      Уляна Корицька
      Закон обратной силы не имеет, или Почему Крым – украинский
      3 листопада , 19:00 Закон обратной силы не имеет, или Почему Крым – украинский
      Аркадий Бабченко
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США ввели додаткові санкції проти Росії
       1 липня 2016 , 19:12
      ЦРУ готує серйозну атаку на російську владу, – ЗМІ
      15 жовтня 2016 , 09:57 1
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук