36 патрульних у Запоріжжі склали присягу: відео

У Запоріжжі у вівторок, 2 січня, склали присягу на вірність народу України 36 патрульних поліцейських.

Вони пройшли юридичну, бойову і фізичну підготовку. Серед них четверо дівчат та двоє учасників бойових дій на сході.

"На попередній набір я не встиг, тому що був в армії. До цього працював, закінчував університет. Після армії я дуже захотів (піти у поліцію – 24). Це моя мрія з дитинства стати поліцейським", – сказав поліцейський Олександр Гришун.

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Командири не приховують: кандидатів було істотно більше, але не всі змогли витримати відбір і показати те, що нині вимагається від поліцейського.

Склали більш ефективну програму для того, щоб людина, яка завершить первинну підготовку, вже могла кваліфіковано надавати допомогу на вулицях і нести службу,

– зазначила керівниця патрульної поліції Запорізької області Світлана Михайлова.