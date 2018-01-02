36 патрульних у Запоріжжі склали присягу: відео
У Запоріжжі у вівторок, 2 січня, склали присягу на вірність народу України 36 патрульних поліцейських.
Вони пройшли юридичну, бойову і фізичну підготовку. Серед них четверо дівчат та двоє учасників бойових дій на сході.
"На попередній набір я не встиг, тому що був в армії. До цього працював, закінчував університет. Після армії я дуже захотів (піти у поліцію – 24). Це моя мрія з дитинства стати поліцейським", – сказав поліцейський Олександр Гришун.
Читайте також: "Громадяни, схаменіться!" – у поліції різко відреагували на штовханину біля управління у Києві
Командири не приховують: кандидатів було істотно більше, але не всі змогли витримати відбір і показати те, що нині вимагається від поліцейського.
Склали більш ефективну програму для того, щоб людина, яка завершить первинну підготовку, вже могла кваліфіковано надавати допомогу на вулицях і нести службу,
– зазначила керівниця патрульної поліції Запорізької області Світлана Михайлова.
Вибір редакції
-
Головні новини 2 січня: деталі вбивства Ноздровської, безмитні посилки в Україну до 150 євросьогодні , 09:05
-
США і НАТО повинні об'єднатися у "битві" за Арктику проти Росії, – експертсьогодні , 08:01
-
Моя кнопка більша, потужніша і вона працює: Трамп "помірявся" ядерним арсеналом з Кім Чен Иномсьогодні , 05:32