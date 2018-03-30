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4G ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

4G з'явився в Україні: все, що потрібно знати

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4G в Україні: першочергова інформація
4G в Україні: першочергова інформація / Колаж 24 Канал

4G уже працює в Україні. 30 березня найбільші українські оператори lifecell і Vodafone запустили надшвидкісний інтернет-зв'язок четвертого покоління у багатьох українських містах. Сайт "24" пропонує Вашій увазі інформацію, яку першочергово слід знати тим, хто збирається користуватися 4G або LTE.

Що таке 4G?

4G або LTE (Long Term Evolution – "довготерміновий розвиток") – це четверте покоління мобільного інтернету, що забезпечує якісний зв'язок, стабільне з’єднання, високу швидкість завантажень (до 5-7 разів швидше, аніж 3G), велику ємність даних (не буде проблем зі зв’язком за великого скупчення людей) та незначну затримку або пінг (Ваш смартфон швидше отримуватиме відповідь від запитуваного ресурсу; чим меншим є пінг, тим швидше відбувається інтернет-з'єднання, що особливо важливо для тих, хто грає в онлайн-ігри). 4G-мережа забезпечує швидкість завантаження даних до 700 Мбіт/с та передавання — до 90 Мбіт/с.

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Що потрібно для користування 4G?

Перш за все, Ваш мобільний телефон має підтримувати цю технологію. Перевірити це можна у налаштуваннях пристрою у розділі "Мобільні дані" (або "Стільникові дані", чи "Передача даних").

4G, Україна, інтернет, мобільний зв'язок, мобільні пристрої, Iphone, налаштування
Як налаштувати 4G у IPhone

4G, Україна, інтернет, мобільний зв'язок, мобільні пристрої, Iphone, налаштування
Як налаштувати 4G на Android

Також можна скористатися послугами українських мобільних операторів. Так, lifecell пропонує перевірити, чи є готовим Ваш телефон до 4G, на своєму сайті. Натомість, якщо Ви є абонентом "Київстар" або Vodafone, то можна набрати лише короткий номер.

– Для абонентів Vodafone слід набрати *222#;

– Для абонентів "Київстар" слід набрати *245*4#, щоб дізнатися, чи підтримує Ваша Sim-картка 4G, та *245*5#, щоб дізнатися, чи підтримує Ваш мобільний телефон 4G.

Зауважимо, що 4G підтримують не всі типи SIM-карток. Для такої послуги необхідно мати SIM-картку нового типу – USIM. Якщо ж у Вас ще стара SIM-картка, то її можна обміняти у найближчому магазині Вашого мобільного оператора.

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Що таке USIM-картка?

Це розширена модифікація стандарту SIM, що є адаптованою до роботи у високошвидкісних мережах відповідного типу. Таким чином, USIM-картка може підтримувати GSM-частоти. Як і у випадку з SIM-картами, вироби у форматі USIM захищено кодами PIN і PUC. Також вона має захист від клонування. До слова, "Київстар" поки не надає можливості користуватися USIM-карткою за кордоном, натомість lifecell пропонує таку послугу.

Якими символами відображатиметься 4G у телефоні?

Все залежить від моделі Вашого пристрою. Так, у деяких гаджетах 4G може називатися LTE або навіть 4G Plus, в інших буде відображатися зрозумілим символом 4G.

4G, Україна, інтернет, мобільний зв'язок, мобільні пристрої
У деяких пристроях 4G позначатиметься як LTE

4G, Україна, інтернет, мобільний зв'язок, мобільні пристрої
Також 4G може позначатися зрозумілішою іконкою

Чи буде з 4G швидше розряджатися батарея Вашого мобільного?

В 4G-смартфонах зазвичай використовуються батареї більшої ємності та нижчий рівень енергоспоживання, тому час користування 4G-інтернетом майже не зміниться. Також завдяки швидшій передачі даних у деяких випадках розряджатися смартфон буде навіть менше. Однак, за частого перегляду відео та користування інтернетом батарея триматиме заряд менше.

Які переваги має 4G?

Завдяки 4G Ви зможете переглядати відео вискої якості онлайн без затримок. До прикладу, на YouTube ролик в HD-якості завантажиться практично миттєво, а фільму у відмінній якості на це знадобиться 10-15 хвилин. Крім того, Ви зможете миттєво завантажувати файли, здійснювати відеодзвінки у найвищій якості, виходити в прямі ефіри з якісними онлайн-трансляціями та безперешкодно грати в онлайн-ігри. Але це ще не все: 4G – це також "інтернет речей", "розумна" медицина, управління енергетикою та сільським господарством, електронні мобільні гаманці та мобільні паспорти mobile ID, а також інші smart-сервіси.

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Скільки коштуватиме 4G?

Найбільші українські мобільні оператори поки обіцяють не збільшувати ціну за мобільний трафік. А дехто навіть пропонує тарифи, які є вигіднішими за ті, що були для 3G.

Автор: Андрій Шляхтін
Теги: Новини України Техно Статті Публікації 4G мобільні пристрої Інтернет Інформаційні технології
Джерело: 24 Канал
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