Місцевий університет Дніпра віддав свій паркан під вуличне мистецтво. Організували навіть своєрідний фестиваль, на якому художники з усієї України втілювали свої задуми в життя.

Графіті на певну тему

Щоправда, малювли лише у рамках визначеної теми – якої саме – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

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Щоби зайнятись стріт-артом, приїхали вуличні митці приїхали зі всієї України. На конкурсі вони малюють залізничників. У кожного – свій особливий стиль виконання.

Намалюю кондуктора або провідника – вирішу в процесі, це імпровізація. Тематика поїздів дуже цікава. Моя мета – зробити світ прекраснішим,

– розповів учасник фестивалю Тімо Левін.

Усього на фестиваль запросили 35 команд, 20 – зі всієї України, решта – місцеві. Для робіт є 500 квадратних метрів стіни, яку під стріт-арт виділив Дніпропетровський університет залізничного транспорту.



Конкурс стріт-арту у Дніпрі / Фото 24 канал

Яка мета конкурсу?

"Щодо формату – свобода вибору. У творчості можна реалізовувати все, що завгодно, головне – дотримуватися цензури. Ми вибрали тему поїздів, тому що це стіна університету. Вони нам дали стінку, а ми натомість малюємо на їх тему", – зазначив співорганізатор фестивалю.

За мету взяли – розмалювати світ пострадянської сірої архітектури. Кажуть, що їм би хотілось, аби яскраві кольори допомогли пережити цей непростий час епідемії та економічної кризи.



Учасники малюють на тему залізничників / Фото 24 канал

Влада не підтримує стріт-арт

В Україні стріт-арт розвивається повільніше, ніж у Європі. Причин багато, одна з них – ціна розхідних матеріалів. Також не завжди місцева влада розуміє феномен вуличного мистецтва.

Щоби навчитися багато малювати, потрібно активно цим займатися й не кидати. А взагалі, у нас немає ніяких легальних стінок. Є такі складності. Влада не підтримує вуличне мистецтво,

– додав співорганізатор фестивалю.

Усі робити на фестивалі оцінить журі, серед них і представники залізничного університету.



Влада не підтримує вуличне мистецтво / Фото 24 канал