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54-річна модель Ель Макферсон поділилась власним секретом краси

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Ель Макферсон для New Beauty
Ель Макферсон для New Beauty / www.newbeauty.com

Відома австралійська топ-модель Ель Макферсон в новому інтерв’ю розповіла, як їй вдалось зберегти відмінний вигляд після 50-ти та з якими проблемами їй довелось зіткнутись.

Про це вона розповіла в інтерв’ю для New Beauty.

За словами 54-річної зірки, після шанованого ювілею їй довелось боротись не лише з фізичними недоліками, а й з внутрішніми проблемами.

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"Я почала набирати вагу в області стегон і талії, хоча раніше зі мною такого не траплялося. Мої ноги стали виглядати більш масивними. Я відчувала себе сонною, втомленою, у мене не було натхнення. І при цьому, я не могла нормально виспатися", – зізналася

Однак побороти всі труднощі їй допомогла алкалінова дієта, яку їй порадили фахівці з Лондону. Зірка вирішила назавжди відмовитись від вживання м'ясних продуктів, пшениці і цукру. Перші позитивні результати вже були відчутні через 2 тижні.

У мене зникли пігментні плями, які, в моєму випадку, з'явилися не від сонця, а в результаті глікації. Моя шкіра стала більш пружною і сяючою. Я почала худнути, тому що в крові більше не було "стрибків" рівня цукру. Мій обмін речовин покращився, і я стала відчувати себе більш врівноважено в емоційному плані,
– поділилась щаслива Ель.


Ель Макферсон для New Beauty

Чим особлива алкалінова дієта? Принцип алкалінового харчування досить простий: всі продукти потрібно ділити на лужні і кислотні, а точніше, на такі, які при перетравленні дають лужну або кислотну реакцію. Взаємодія таких реакцій і впливає на процеси здоров’я та схуднення. Алкалінової дієти дотримується багато зірок, серед яких Вікторія Бекхем, Дженніфер Еністон, Кірстен Данст, Жизель Бюндхен і Гвінет Пелтроу.

Теги: LifeStyle Краса Мода
Джерело: 24 Канал
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