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НОВОЛУГАНСЬКЕ НЕГОДА В УКРАЇНІ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ НОВОРІЧНІ СВЯТА

5 провалів року: чого Україні так і не вдалося досягнути у 2017-му

22:49, 19 грудня 667 Читать новость на русском
На лаві підсудних не опинився жоден чиновник-корупціонер
На лаві підсудних не опинився жоден чиновник-корупціонер / Без купюр

У 2017 році було більше негативних моментів, ніж позитивних. Запит на розвиток країни в українців більший, ніж ті зміни, що відбулися.

Таку думку сайту "24" висловив директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

За словами політолога, можна виділити п’ять негативних тенденцій. По-перше, протистояння НАБУ і Національної комісії із запобігання корупції один з одним і ГПУ з НАБУ замість того, щоб разом боротися проти корупціонерів-чиновників. Немає антикорупційного суду.

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По-друге, не завершена війна з Росією. Як зазначає Давидюк, такі надії були, і політики обіцяли, що 2017 рік може стати вирішальним. В цьому контексті, на жаль, так і не вирішене питання введення миротворчої місії ООН на Донбас.

"По-третє, ні одна гучна кримінальна справа так і не доведена до кінця. Досі немає судових рішень по жодному з фігурантів режиму Януковича, а також проти корупціонерів-високопосадовців. На лаві підсудних українці так і не побачили ні главу Державної фіскальної служби Романа Насірова, ні підозрюваного в бурштиновій справі Розенблата. Також немає і вироку щодо самого Януковича. Більшість справ спускаються на гальмах", – наголошує Микола Давидюк.

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По-четверте, на переконання експерта, економіка залишається залежною від зовнішніх кредитів, що не дозволяє їй нормально розвиватися. Беремо в борг мільярд доларів, а потрібно віддати 1,3 мільярда. Зріст ВВП заміть 3% склав всього 2%, це мінімум, який не дає можливості подолати кризу.

І наостанок: парламент залишається олігархічно орієнтованим. Як тільки депутатам пропонують по 200 тисяч доларів за лобістський закон, вони одразу змінюються в обличчі. Верховна Рада так і не продемонструвала свою україноорієнтованість на звичайного громадянина,
– підкреслив Давидюк.

Читайте також: НАБУ, ГПУ і антикорупційний комітет: що відбувається за лаштунками?

Теги: Війна на Донбасі Новини України Корупція НАБУ Новини політики Верховна Рада
Джерело: 24 Канал
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