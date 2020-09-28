Уряд планує укласти угоду з Єврокомісією у сфері ядерної безпеки. Проєкт домовленості передбачає бюджет у 6 мільйонів у європейській валюті.

Бюджет проєкту перевищує 6 мільйонів євро

Кабмін прийняв розпорядження для створення правових підстав для підписання договору 28 вересня. Про це інформує "Урядовий портал".

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Програма про співробітництво між Україною та Єврокомісією розрахована на рік.

Проєктом угоди передбачається реалізація проєкту з бюджетом 6,6 мільйона євро, внесок ЄС – 5,9 мільйона євро,

– мовиться у повідомленні.

Створять систему радіаційного моніторингу

Проєкт полягає у створенні автоматизованої системи радіаційного моніторингу. Існуючі системи моніторингу інтегрують в єдину, для цього модернізують застаріле обладнання.

В уряді зазначили, що завдяки реалізації угоди, в Україні значно вдосконалять безпеку поводження з радіоактивними відходами, а також відпрацьованим ядерним паливом. Також увагу приділять екологічній реабілітації колишніх ядерних об'єктів.