60% киян задоволені роботою мера Віталія Кличка та 59% вважають, що ситуація у місті за час його перебування на цій посаді покращилася.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" у Києві 31 серпня – 1 вересня.

Соціологи відзначають, що показники задоволеності роботою мера столиці мають позитивну динаміку.

60% опитаних задоволені діяльністю міського голови Віталія Кличка,

– повідомляє "Рейтинг".

Разом з тим, зазначають соціологи, 59% вважають, що ситуація в Києві за час перебування Віталія Кличка на посаді мера скоріше покращилася. 26% стверджують, що вона не зазнала змін і лише 13% побачили погіршення.

Також дві третини киян на відмінно або ж добре оцінили роботу Віталія Кличка у сфері боротьби з пандемією коронавірусу.

Рейтинг УДАРу удвічі більший за партії, які посіли друге та третє місця.

У рейтингу політичних сил на виборах до міської ради лідером є партія УДАР за яку готові віддати голоси 28,6% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори. Партію "Європейська солідарність" підтримують 14,0% опитаних, партію "Слуга народу" – 10,7%,

– повідомляє "Рейтинг".

"69% опитаних висловили однозначну готовність взяти участь у виборах мера та міської ради у жовтні 2020 року. Найвищий рівень мобілізації – серед найстарших опитаних", – підсумовує "Рейтинг".

Дослідження проведене Соціологічною групою "Рейтинг" 31 серпня – 1 вересня методом CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Аудиторія: мешканці міста Києва від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%.