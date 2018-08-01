66-річний Девід Гассельгофф одружився зі значно молодшою моделлю

Актор Девід Гассельгофф втретє одружився. Його обраницею стала 38-річна модель Хейлі Робертс.

У 1990-их роках голлівудський актор Девід Гассельгофф мав юрби прихильниць, адже він був одним із "Рятувальників Малібу". У 66 років знаменитість вирішив втретє піти під вінець. Його дружиною стала модель Хейлі Робертс, яка на 28 років молодша за актора, повідомляє EOnline.

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Допис, поширений Life & Style Weekly (@lifeandstyleweekly) 31 Лип 2018 р. о 4:51 PDT

Зірки обмінялись клятвами в італійському регіоні Апуліо. Церемонія пройшла на мальовничому узбережжі в колі найближчих родичів і друзів. На весіллі Девіда Гассельгоффа були присутні і його доньки від другого шлюбу – 28-річна Тейлор та 25-річна Хейлі. За інформацією ЗМІ, новоспечена дружина актора має чудові стосунки з його дітьми.

Я сказав своїм донькам, що збираюся одружитися, і вони були дуже раді. Для дітей важко сприймати таке, ніхто не хоче, щоб їхні батьки розлучалися. Але мої дочки дуже щасливі за мене і люблять Хейлі,

– зізнався в одному з інтерв'ю Девід Гассельгофф.

Наразі подружжя не опублікувало фото з церемонії. Однак у ЗМІ припускають, що це станеться найближчим часом.

Хто такий Девід Гассельгофф?Секс-символ 1990-их. Актор знявся у популярних фільмах та серіалах, зокрема, "Рятувальниках Малібу", "Лица доріг", "Анаконда 3:Син", "Клік: З пультом по життю", "Молоді та зухвалі" та ін. Щодо особистого життя, то це третій шлюб для голлівудського актора. Із запальною моделлю Хейлі Робертс познайомився у 2011 році Девід Гассельгофф за кулісами шоу Britain's Got Talent. Дівчина підійшла до нього взяти автограф, однак свій підпис харизматичний Гассельгофф обміняв на номер телефону манекенниці. Відтоді пара не розлучалась, а після 7 років спільного життя узаконила свої стосунки.