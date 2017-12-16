75 екс-депутатів Верховної Ради Криму оголосили в розшук, – прокуратура
Прокуратура Автономної республіки Крим повідомляє, що станом на грудень 2017 року оголошені в розшук 75 колишніх депутатів Верховної Ради Криму.
Про це йдеться у відповіді прес-служби прокуратури на інформаційний запит "Крим.Реалії".
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Прокуратура уточнила імена 56 колишніх депутатів, щодо яких обвинувальні акти направлено до суду.
При цьому прокуратура не назвала імена ще 19 кримських екс-депутатів "в зв'язку з проведенням щодо них досудового розслідування".
Відповідь прокуратури з іменами екс-депутатів
Нагадаємо, Росія окупувала Автономну республіку Крим у 2014 році. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією.
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