Через 5 років це може критично посилити наявний дефіцит спеціалістів серед "блакитних комірців", а 2/3 випускників будуть вимушені вчитися знову та шукати себе у новій професії.

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Знайте ринок праці

Попри бум популярності на філологів та юристів у вишах, роботодавці потребують зовсім інших спеціалістів. Так, у сфері роздрібної торгівлі тільки за перше півріччя 2021 на OLX Робота шукали понад 46 тис. робітників. Самих же вакансій стало на 8,2 тисячі більше у порівнянні з 2020 роком. Зростає попит й на фахівців транспортної сфери — на 10% за пів року, а це 35 тисяч вакансій.

Схожа динаміка спостерігається й у будівництві, харчовій промисловості, сфері догляду та важкій промисловості. Зростання кількості вакансій серед "блакитних комірців" тісно пов'язане зі зміною робочої парадигми. За нашою аналітикою, кількість вакансій для робітничих спеціалістів збільшилася майже на 14% у порівнянні з минулим роком. А з розвитком підприємств потреба у таких спеціалістах буде зростати й надалі як в Україні, так і глобально у світі. Наприклад, у США найпопулярніші професії – касири, продавці, працівники закладів громадського харчування, адміністратори, будівельники, електрики, водії та працівники транспортної сфери.

Перша причина – це затребуваність таких спеціалістів, а друга – достойний рівень їхньої оплати. Середня зарплата фасадника — 30 тисяч гривень, пакувальника – 28 тисяч гривень, а каменяра на будівництві – 27,5 тисячі гривень. Це вдвічі більше за середню зарплату в Україні, яка складає 14,3 тисячі гривень.

Зважаючи на це, українська молодь все більше звертає увагу на робітничі спеціальності. За результатами нашого опитування 1,5 тисячі абітурієнтів під час основної сесії ЗНО, 18% випускників хочуть працювати у сфері торгівлі та продажів, 17% — у сфері громадського харчування, а 6% молоді бачать себе у будівництві.

Інвестуйте в навички майбутнього

Відкладати на освіту в майбутньому – давно застарілий та непрацюючий тренд.

Вже зараз конкуренція за місце для працівника без досвіду досить висока — 8 кандидатів на одне місце.

Тому, щоб виділятися та мати більше шансів на гарно оплачувану позицію, варто:

Інвестувати у практичні знання і професійні навички. Розвивати адаптивність та мультизадачність. Розвивати вміння критично мислити та аналізувати, проводити переговори та грамотно формулювати свої думки.

За даними Всесвітнього економічного форуму, у всіх без винятку спеціальностях автоматизація процесів досягне своєї максимальної частки у найближчі 10 років. Все більше завдань, які раніше виконували "руками" чи "головою", будуть виконувати механізми чи штучний інтелект. Цифровізація практично не зменшить кількість робочих місць, але вимагатиме специфічних навичок роботи з IT-системами. У результаті, від працівників чекатимуть більш креативного та аналітичного підходу до роботи, де уміння працювати зі складними завданнями буде легко поєднуватися з високою ефективністю та мультизадачністю.

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Застосування сучасних технологій – це найяскравіший тренд у робітничих спеціальностях. Наразі працівники СТО використовують спеціальні програми для виявлення помилок в автомобілях, електрики та сантехніки програмують інфраструктуру будинку чи аналізують втрати ресурсів за допомогою ноутбуків чи планшетів. У сільському господарстві оператори дронів вивчають врожай, а сучасні комбайни за кількістю задіяних технологій не поступаються літакам. До речі, чи не найбільша кількість IT-працівників залучена у сферу металургії та важкої промисловості.

Забудьте міфи про "престижні професії"

Найпопулярніші на ринку праці професії та подані заявки на здобуття спеціальності у вишах можуть відрізнятися через значний вплив рідних на абітурієнта.

Згідно з опитуванням 8 тисяч батьків на платформі OLX, 42% все ще активно долучаються до процесу вибору спеціальності своєї дитини. До того ж батьки, більшість яких віком 40 – 55 років, не бачать своїх дітей у робітничих спеціальностях, розглядаючи винятково роботу "білих комірців": айтішників, юристів, медиків та маркетологів. Можливо, саме через це 78% опитаних випускників змінили свою професію, часто — на робітничу.

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За прогнозом Міжнародного економічного форуму, у найближчі 10 років автоматизація створить 58 мільйонів робочих місць, які передбачатимуть симбіоз людини та нових технологій. Тому межа між "білими" та "блакитними комірцями" зникне, як і застарілі уявлення про престиж окремих професій. На його місці постане розділення виключно на спеціалістів чи дилетантів, командних гравців чи замкнених працівників. І перші будуть мати попит у будь-якій спеціальності.