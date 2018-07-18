Як позбутися похмілля: 7 нестандартних способів

Гучні вечірки чи гулянки ввечері можуть призвести до не найприємніших наслідків вранці. Переважно це – головний біль, нудота, слабість. 24 канал зібрав найоригінальніші способи позбутися похмілля зранку.

Тривалість похмілля зазвичай залежить від цілого ряду чинників, але навіть ті люди, які багато вживають алкоголю і не мають міцного здоров'я, не страждають похміллям понад два дні. Тривалість похмілля залежить від схильності людини.

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Ось кілька нестандартних способів позбутися похмілля.

Кривавий коктейль

Як відомо багатьом, від похмілля допомагає томатний сік і білкова їжа. Ми ж пропонуємо вам поєднати ці два інгредієнти і одужати швидше!

Тож, якщо вам не страшно, приготуйте "кривавий" коктейль. Налийте склянку томатного соку, туди додайте один яєчний жовток. Гарно розмішайте і випийте залпом.



Як позбутися похмілля

Ром з вершками

Якщо після гулянки ви все ж здатні вживати алкоголь – можна, як кажуть у народі, похмелитися.

Але пропонуємо не просто пити, а зробити лікувальний коктейль на основі рому. Вам знадобиться 50 грамів рому, чайна ложка меду і столова ложка вершків. Після такого лікування радимо залишитися вдома, оскільки реакція організму може бути різною.

Петрушка

Якщо вам до душі здорове харчування – тоді наступний метод якраз для вас!

Після застілля зжуйте пучок петрушки. Це б мало полегшити муки.



Петрушка допоможе зменшии симптоми похмілля

Морозиво

А у випадку, якщо ви солодкоїжка і петрушка вам не до смаку, ми маємо для вас дуже смачний рецепт.

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Щоб побороти похмілля – з’їжте морозиво! Найкраще вибирати звичайний білий пломбір чи вершкове. Від наповнювачів і шоколадної глазурі краще відмовитися.

Лікування по-німецьки

Не любите солодке? Тоді на допомогу прийде традиційна похмільна страва від німців.

Тут наслідки алкогольних розваг лікують "рольпомсамі". Це страва з оселедцю і маринованих овочів.



"Рольпомсамі" післ алкогольних вечірок

Лимонні скибочки

Якщо вам погано настільки, що ні їсти, ні пити ви не можете – спробуйте лимонні скибочки.

Їх не треба їсти! Просто змажте скибочками пахви. Це допоможе зменшити зневоднення. Однак не забувайте пити багато води.

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Шаманські хитрощі

Нічого не допомагає і хочеться кардинально нових рішень?

Жителі Гаїті рятуються за допомогою магії. На їхню думку, треба зробити ганчіркову ляльку, яка символізуватиме страждальця, та встромити в неї 13 шпильок.