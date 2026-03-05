Святкувати не можна забути: дедалі більше українців відмовляються від 8 березня
- Цього року 8 березня планують святкувати 45% українців, тоді як 52% не відзначатимуть цей день.
- За результатами опитування, найчастіше святкувати 8 березня планують мешканці Сходу і Півдня України, а також чоловіки віком 36 – 50 років.
Цього року відзначати 8 березня планує менше половини українців: судячи з усього, Міжнародний жіночий день як традиція поступово втрачає популярність серед широких верств населення.
Про це свідчать дані всеукраїнського опитування Rating Group.
Скільки українців святкують 8 березня?
За результатами опитування, цього року відзначати 8 березня планують 45% респондентів. Натомість близько 52% опитаних заявили, що не святкуватимуть цей день.
Для порівняння, ще п'ять років тому – у лютому 2021 року – це свято відзначала абсолютна більшість українців: 68%. Відтоді популярність 8 березня помітно знизилася серед усіх груп населення.
Найчастіше про намір святкувати 8 березня говорять мешканці Сходу (61%) і Півдня (51%), а також чоловіки віком 36 – 50 років: серед них таких аж 58%. Натомість жінки цієї ж вікової категорії рідше планують відзначати цю дату – лише 42%.
Важливо! Цьогоріч додатковий відпочинок 8 березня на державному рівні не передбачається. Річ у тім, що в Україні продовжує діяти воєнний стан, під час якого припиняються норми Кодексу законів про працю щодо святкових та неробочих днів.
Чи відзначають цей день у Європі?
У Польщі протягом останніх років 8 березня дедалі частіше супроводжується маршами та акціями на захист прав жінок. У великих містах, особливо у Варшаві, проходять демонстрації, присвячені темам репродуктивних прав, рівної оплати праці та боротьби з насильством.
У Німеччині ставлення до 8 березня різниться залежно від федеральної землі. З 2019 року в Берліні цей день став офіційним вихідним. А з 2023-го вихідним його також оголосили у федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія.
Тим часом у Франції 8 березня офіційно називається Journée internationale des droits des femmes – Міжнародний день прав жінок. У Парижі та інших великих містах у цей день відбуваються масові демонстрації, які організовують профспілки, феміністичні рухи та громадські організації.