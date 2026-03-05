Святкувати не можна забути: дедалі більше українців відмовляються від 8 березня

Цього року відзначати 8 березня планує менше половини українців: судячи з усього, Міжнародний жіночий день як традиція поступово втрачає популярність серед широких верств населення.

Про це свідчать дані всеукраїнського опитування Rating Group.

Читайте також Не чекайте 8 березня: священник ПЦУ пояснив, чому чоловік має дарувати квіти жінці без приводу

Скільки українців святкують 8 березня?

За результатами опитування, цього року відзначати 8 березня планують 45% респондентів. Натомість близько 52% опитаних заявили, що не святкуватимуть цей день.

Для порівняння, ще п'ять років тому – у лютому 2021 року – це свято відзначала абсолютна більшість українців: 68%. Відтоді популярність 8 березня помітно знизилася серед усіх груп населення.

Найчастіше про намір святкувати 8 березня говорять мешканці Сходу (61%) і Півдня (51%), а також чоловіки віком 36 – 50 років: серед них таких аж 58%. Натомість жінки цієї ж вікової категорії рідше планують відзначати цю дату – лише 42%.

Важливо! Цьогоріч додатковий відпочинок 8 березня на державному рівні не передбачається. Річ у тім, що в Україні продовжує діяти воєнний стан, під час якого припиняються норми Кодексу законів про працю щодо святкових та неробочих днів.

Чи відзначають цей день у Європі?