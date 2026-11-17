Це добровільне рішення представників приватного сектору, яке передбачає не лише закупівлю техніки, а й підготовку людей та організацію чергувань. І тут важливо не просто інвестувати ресурси, а розуміти, що саме справді працює в умовах війни. Однак на практиці від рішення долучитися до захисту неба до готовності збивати повітряні цілі – кілька важливих етапів. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

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Статус – лише вхідний квиток

Кількість компаній, які долучаються до моделі, швидко зростає: у квітні 2026 року в проєкті було 24 компанії, у жовтні – майже сотня. Але бойові завдання виконують групи шести підприємств, і станом на 16 листопада вони знищили понад 90 повітряних цілей.

Чому так? Бо статус уповноваженого – це тільки перший крок. Далі підприємство разом із військовими планує застосування, формує спроможності й після цього інтегрується в систему ППО. Найдовше триває підготовка людей – до пів року.

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Досвід, яким ми ділимося

Посилення ППО давно стало одним із ключових завдань Благодійного фонду Сергія Притули. За останні роки ми реалізували десятки проєктів – від закупівлі мобільних оптичних систем виявлення та комплексів прицілювання, які інтегруються на зенітні установки, до забезпечення підрозділів 900 ПЗРК із тепловізійними прицілами та придбання роботизованих турелей Sky Sentinel – української розробки, яка на момент запуску збору ще не була широко відомою, а сьогодні вже добре представлена на ринку.

Але захист неба – це не лише забезпечення війська новими засобами, а й захист тих систем, які вже прикривають повітряний простір. У травні 2023 року ми за 12 годин зібрали 14 мільйонів гривень на захист засобів ППО від "Ланцетів". Ці дрони заходять на ціль під кутом, збоку, тож установкам потрібен був додатковий захист. Ми передали чотирьом зенітним ракетним бригадам мобільні телескопічні щогли із сітками.

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Той збір добре показав, що для захисту неба мало купити техніку: треба розуміти, як діє загроза.

Відтоді масштаб атак зріс: ворог перейшов від сотні дронів за ніч до 600 і більше за добу. Тому у 2025 році протидію ударним дронам ми зробили стратегічним пріоритетом. У листопаді разом із 412 бригадою Nemesis та Світовим Конґресом Українців ми оголосили "Єдинозбір" на дрони-перехоплювачі й обладнання для екіпажів. Цього вересня ми об'єднали його зі збором "Чисте небо", бо нові версії перехоплювачів збивають і розвідувальні, і ударні дрони.

На сьогодні ми вже передали понад 7300 дронів війську. Саме на перехоплювачах найкраще видно, як швидко ворог змінює тактику і як швидко мають оновлюватися рішення на стратегічному рівні.

Наша роль у моделі

Бізнес також почав думати про захист своїх об'єктів задовго до державного рішення. Система протиповітряної оборони охоплює не лише засоби ураження, а й засоби виявлення цілей та радіоелектронної боротьби.

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Уже у 2023 – 2024 роках підприємства почали ставити на свої об'єкти системи РЕБ і виявлення. Тож коли держава взялася будувати модель, ми долучилися до обговорень із військовими й Міністерством оборони, а компаніям пояснювали, які засоби протидії дронам справді працюють. Наша роль була консультативною: ми не фінансували приватні групи й не писали для них правил. Регулює цю сферу винятково держава.

З цих обговорень з'явилася концепція розвитку приватної ППО – з підходами й формулою, за якими компанія може пройти шлях від першого кроку до бойового чергування. Частина бізнесу вже рухається цим шляхом.

Три умови, без яких захист не працює

Мотивація компаній зрозуміла: влучання по складу означає втрачений товар, зупинене виробництво, зірвані постачання й ризик для людей. Але насправді приватна ППО тримається на трьох умовах: радарах, підготовлених екіпажах і засобах, які встигають за загрозою.

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Перша – бачити ціль. Без радарного покриття перехоплювач працює наосліп, бо екіпажу потрібні дані про ціль, її місцезнаходження й параметри руху. Розширити радарне поле окреме підприємство не може, це завдання державного планування, інфраструктури й часу. Тому бізнес може бути готовий платити скільки завгодно, але там, де немає радарів, його групи мало що зроблять.

Друга умова – люди. Техніка без підготовленого екіпажу не працює.

Третя умова – засоби, які встигають за загрозою. "Шахед" модернізується кожні кілька місяців, і рішення, яке працювало навесні, восени вже може не встигати за ціллю.

Якщо випадає будь-яка з цих умов, дві інші теж не спрацюють.

Економіка захисту

Те, що бізнес може побудувати сьогодні – це поєднання дронів, турелей і РЕБ. Таку оборону будують ешелонами: турелі ставлять біля самої інфраструктури, а дрони працюють на дальніх підступах.

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Для розуміння масштабу: п'ять роботизованих турелей із супутнім обладнанням для Сумщини обійшлися приблизно в 40 мільйонів гривень. Це виглядає як велика витрата. Насправді це значно менше за потенційні збитки від одного влучання: за оцінкою виробників перехоплювачів, один "Шахед" може знищити об'єкт вартістю 50 мільйонів доларів і завдати збитків на таку саму суму. Універсального комплекту при цьому немає – кожне рішення залежить від конкретних загроз, площі прикриття й взаємодії з військовими.

Разом із цим важливо уникати надмірного оптимізму. Порівняно з тим, що щодня робить уся українська ППО, внесок приватних груп важливий, але не ключовий, і низку питань ще потрібно врегулювати. Незмінним лишається одне: групи діють під керівництвом повітряних командувань Повітряних Сил ЗСУ, і саме командування визначає для них цілі. Коли в небі працює наша авіація чи коптери, діє команда "Тиша", і виконують її всі без винятку.

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Що змінює приватна ППО

На мою думку, приватна ППО – ще один приклад того, як під час війни може змінюватися взаємодія держави, бізнесу й громадянського суспільства у сфері оборони. Бізнес роками підтримував донатами те, що волонтери робили разом із військовими: шукали рішення, забезпечували технікою, організовували навчання. Тепер компанії можуть долучатися до захисту власних об'єктів – у межах державної моделі та за визначеними нею принципами.

Приватна ППО не замінює державну систему й не може працювати окремо від неї. Але вона здатна посилити захист конкретних об'єктів і доповнити загальну систему протиповітряної оборони. Для цього бізнесу потрібні не лише готовність інвестувати, а й розуміння реальних можливостей та обмежень такої моделі.

Саме тут важливими стають практична експертиза, підготовка людей і взаємодія з військовими.