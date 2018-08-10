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Acer створить окрему компанію з виробництва геймерських аксесуарів

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Acer створить окрему компанію з виробництва геймерських аксесуарів
Acer створить окрему компанію з виробництва геймерських аксесуарів / Фото з вільних джерел

Компанія Acer планує створити окремий підрозділ, який спеціалізуватиметься на випуску ігрових аксесуарів для комп'ютерів та "розумних" пристроїв. Окрім того, дочірнє підприємство просуватиме інновації та підприємництво всередині компанії, і використовуватиме ринкові сегменти, які дають більш високий прибуток.

Про це повідомляє Taipei Times.

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Представник Acer Вейн Чанг в ході прес-конференції на Тайванській фондовій біржі розповів, що нова компанія отримала попередню назву Gadget Technology Inc. Вона стане майданчиком для просування Acer на ринку преміальних ігрових мишок і клавіатур для ПК, навушників, рюкзаків, валіз і стільців, а також інтелектуальних пристроїв.

Acer створить окрему компанію для ігрових аксесуарів
Acer створить окрему компанію для ігрових аксесуарів

На питання з приводу того, чи має намір Acer дозволити Gadget Technology виступати в якості внутрішнього стартап-інкубатора і чи планує вона провести для "дочки" первинну публічну пропозицію, Чанг відповів, що не виключений жоден з варіантів.

Чанг також повідомив, що весь цей бізнес, який був раніше згрупований під керівництвом підрозділу інформаційних технологій Acer, оцінюється приблизно в 1,5 мільйона доларів, додавши, що нова компанія приступить до роботи вже 14 вересня.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно.

Теги: Техно Ґаджети Ігри Acer
Джерело: 24 Канал
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