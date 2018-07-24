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Адвокат Зайцевої заявив, що перебування за гратами загрожує її життю

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Наразі суд приймає рішення щодо обрання запобіжного заходу
Наразі суд приймає рішення щодо обрання запобіжного заходу / newsroom.kh.ua

Під час судового засідання у Харкові, адвокат Олени Зайцевої, фігурантки смертельної ДТП в якій загинуло 6 осіб, подала клопотання про звільнення її підзахисної мотивуючи тим, що "перебування Олени в СІЗО може привести до фатальних наслідків".

Про це повідомило видання NewsRoom.

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Зазначається, що за час судового процесу захист вперше поклопотав про звільнення Зайцевої з СІЗО. Адвокат Юлія Козир надала суду документи про поганий стан здоров'я її підзахисної.

Бажання сідати за кермо відпало у Зайцевої назавжди. Вона винесла величезний урок. Її перебування в СІЗО може привести до фатальних наслідків,
– зауважила Козир.

Зайцева, ДТП у Харкові, Олена Зайцева
Адвокат Зайцевої надала суду документи, що засвідчують її проблеми зі здоров'ям

У повідомленні йдеться про те, що прокуратура звернулася до суду з проханням продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для учасників аварії у Харкові. Однак захист обох водіїв виступив проти такого рішення.

Зазначається, що під час судового засідання інший підозрюваний у вчиненні ДТП Геннадій Дронов заявив, що не збирається нікуди тікати й готовий передати правоохоронцям усі свої документи.

У мене вдома зараз 82-річна мати, що залишилася одна і за нею приглядають сусіди. Я вже говорив, що можу передати свій паспорт та водійське посвідчення, а також відмовитися від спілкування з представниками ЗМІ, щоб це не розцінили, як спробу чинити тиск на суд,
– заявив Дронов.

Геннадій Дронов, Зайцева, ДТП у Харкові
Дронов заявив, що готовий передати поліції усі свої документи

Після заяв захисників та прокуратури суд пішов до нарадчої кімнати для прийняття рішення про обрання запобіжного заходу для учасників ДТП.

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року у Харкові трапилась автомобільна аварія за участю автомобілів Lexus і Volkswagen Touareg. Внаслідок ДТП загинули 6 осіб.

Автомобілем Lexus керувала 20-річна Олена Зайцева, яку суд взяв під арешт. А водієм Volkswagen Touareg виявився Геннадій Дронов, якого суд теж узяв під варту. Згодом обидвом було висунуто обвинувачення за цією справою.

 

Теги: Новини України ДТП у Харкові Новини Харкова
Джерело: 24 Канал
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