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      Адвокати Петра Димінського, який убив у ДТП людину, домагаються зняття з нього відповідальності

      308 Читать новость на русском
      Петро Димінський
      Петро Димінський / bfootball.com.ua

      Адвокати бізнесмена Петра Димінського, який в серпні 2017 року на смерть збив людину на Львівщині і вже більше двох років ховається від слідства на курорті за межами України, через суд домагаються зняття з нього відповідальності за скоєний злочин і закриття проти нього кримінальної справи.

      17 жовтня 2019 прокуратура Львівської області відмовилася закрити кримінальну справу, порушену 18 серпня 2017 року по ч.2 статті 286 КК України після того, як автомобіль Mercedes, за кермом якого перебував Петро Димінський, на смерть збив молоду жінку. Відповідальність за скоєне намагався взяти на себе його охоронець, однак слідство довело, що за кермом автомобіля був безпосередньо сам бізнесмен Димінський.

      На думку захисту, рішення прокуратури про відмову в закритті кримінальної справи проти Петра Димінського недостатньо мотивована, і тепер адвокати ініціювали перегляд даного рішення прокуратури через звернення до Галицького районного суду Львова. Однак, захисники, посилаючись на необхідність припинення досудового розслідування у зв'язку із закінченням розумних строків, забувають, що Петро Димінський з 11.12.2017 перебуває у розшуку в Україні та з 15.12.2017 в міжнародному розшуку.

      Виявляється, для того, щоб уникнути відповідальності за вчинений в Україні злочин вбивство, потрібно просто на пару років виїхати за її межі.

      Що стосується самого бізнесмена Петра Димінського, то навіть чинне щодо нього кримінальне провадження не заважає втікачеві, перебуваючи під слідством і в розшуку, давати показання детективам НАБУ з ініційованих ним же самим для особистого збагачення кримінальних справах, не будучи при цьому затриманим.

      blog_ava
      У яких містах України уже розпочався опалювальний сезон
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      Теги: Новини України Аварії та ДТП Петро Димінський Кримінальні новини
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