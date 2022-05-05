Судове засідання, за даними місцевих ЗМІ, відбудеться сьогодні, 5 травня. Справу Шарія розглядатиме Національний суд Іспанії.

Зауважте Справу Шарія у найближчі години почне розглядати Національний суд Іспанії, – ЗМІ

Шарія захищатиме одіозний адвокат

За даними ЗМІ, адвокатом Шарія буде одіозний правозахисник Гонсало Боє – правозахисник з кримінальним минулим, який захищав у суді експрезидента Каталонії Карлоса Пучдемона. Саме завдяки зусиллям Боє Пучдемона, якого іспанський уряд звинувачує у сепаратизмі в Каталонії, так і не екстрадували на батьківщину.

За даними іспанських ЗМІ, Боє затримали у 1992 році, а через 4 роки суд виніс свій вирок – 14 років ув'язнення. Однак він зміг достроково вийти у 2002 році та здобути юридичну освіту.

З 2017 року відомий, як адвокат експрезидента Каталонії. Спершу Боє "оберігав" Пучдемона від екстрадиції з Бельгії, пізніше – з Італії.

Затримання Шарія в Іспанії: головне

Служба безпеки України 5 травня повідомила про те, що напередодні в Іспанії правоохоронці затримали проросійського блогера та пропагандиста Анатолія Шарія. В СБУ наголосили, що кожен зрадник відповідатиме перед законом, як це сталося у випадку з Шарієм.

Пропагандисту інкримінують державну зраду та порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової приналежності, національності чи релігійних переконань.

Затримання відбулося завдяки співпраці СБУ та Офісу генпрокурора з міжнародними партнерами.

Іспанські ЗМІ підтвердили затримання пропагандиста Шарія. За даними місцевої преси, блогера затримали ввечері 4 травня у його будинку в місті Таррагона в Каталонії. У поліції був міжнародний ордер на арешт.

Блогера планують судити на українській території, а для цього Шарія треба екстрадувати з Іспанії. Нардеп Федір Веніславський повідомив, що затримали Шарія у рамках міжнародної правової допомоги.

Цікаво, що Шарій і його дружина ще від серпня 2021 року в санкційному списку РНБО. Після початку повномасштабної війни Росії з Україною, Facebook та Instargam видалив сторінки пропагандистського подружжя. Згодом їхні канали заблокували на території України.

Цікаво – деталі затримання Шарія: дивіться відео