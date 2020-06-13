"Бориспіль" відновлює роботу з 15 червня. Щодня в аеропорту планують обслуговувати 15 рейсів. Коронакриза не минула для летовища безслідно: скоротять 700 працівників.

Компанії можуть скасовувати рейси

Проте в аеропорту не можуть дати гарантії, що всі рейси виконуватимуться. Про це повідомив директор "Борисполя" Павло Рябікін, інформує hromadske.

До теми МАУ призупинить продаж авіаквитків до 1 серпня: які рейси все ж відбудуться

В аеропорту у планах 15 регулярних рейсів. Але чи будуть вони виконуватися – сказати складно. Тому що компанії, які почали продаж квитків, не бачать великого попиту, тому я не можу виключати того, що деякі компанії будуть скасовувати заплановані рейси,

– зазначив Рябікін.

В "Борисполі" скоротять працівників

Коронавірусна криза та карантинні обмеження вдарили і по аеропорту. Рябікін зазначив, що доведеться скоротити 700 працівників летовища. Адже через припинення авіасполучення значно впали доходи.

У кризу ми увійшли з кількісним складом 3700 людей, на вчора чисельність складала 3350 людей. Приблизно 350 – це вакансії, ті, в кого закінчилася угода, пенсіонери. Зараз ми готуємо зміну структури, плануємо цього року вийти на показник близько 3000 працівників,

– наголосив директор летовища.

У "Борисполі" зазначають, що, попри карантин, на підтримання життєдіяльності аеропорту були необхідні великі суми. Але витрати вдалось скоротити з 300 мільйонів до 120 мільйонів гривень.



Рябікін повідомив, що за прогнозами міжнародних авіаекспертів, пасажиропотік кінця 2019 року вдасться відновити лише у 2023 році.

Які правила діятимуть в "Борисполі" для пасажирів

До терміналу D пускатимуть пасажирів з посадковими талонами, або квитком у паперовому чи електронному вигляді.

Документи слід надавати лише у розгорнутому вигляді та без обкладинок. Пасажири повинні бути готовими на вимогу інспектора зняти маску чи респіратор.

Перед поїздкою в аеропорт пасажирів можуть попросити заповнити інформаційну анкету щодо стану здоров'я, якщо цього вимагає авіакомпанія.

На вході до термінала здійснюватиметься перевірка температури. Людей з температурою понад 38 градусів, а також із симптомами коронавірусу в аеропорт не допустять.

Пасажирів також просять дотримуватися дистанціювання та користуватися власними або встановленими в аеропорту санітайзерами.

Після прильоту в аеропорт пасажири повинні забрати свій багаж та якнайшвидше покинути будівлю, а також мінімально контактувати з людьми в терміналі прибуття.

Зверніть увагу! Україна планує відновити міжнародне авіасполучення з 15 червня 2020 року. Щодо країн ЄС – то зовнішні кордони для іноземців вони розпочнуть відкривати з 1 липня.



Як користуватись літаками під час пандемії / Інфографіка 24 каналу