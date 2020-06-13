Аеропорт "Бориспіль" відновлює роботу: як працюватиме летовище
"Бориспіль" відновлює роботу з 15 червня. Щодня в аеропорту планують обслуговувати 15 рейсів. Коронакриза не минула для летовища безслідно: скоротять 700 працівників.
Компанії можуть скасовувати рейси
Проте в аеропорту не можуть дати гарантії, що всі рейси виконуватимуться. Про це повідомив директор "Борисполя" Павло Рябікін, інформує hromadske.
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В аеропорту у планах 15 регулярних рейсів. Але чи будуть вони виконуватися – сказати складно. Тому що компанії, які почали продаж квитків, не бачать великого попиту, тому я не можу виключати того, що деякі компанії будуть скасовувати заплановані рейси,
– зазначив Рябікін.
В "Борисполі" скоротять працівників
Коронавірусна криза та карантинні обмеження вдарили і по аеропорту. Рябікін зазначив, що доведеться скоротити 700 працівників летовища. Адже через припинення авіасполучення значно впали доходи.
У кризу ми увійшли з кількісним складом 3700 людей, на вчора чисельність складала 3350 людей. Приблизно 350 – це вакансії, ті, в кого закінчилася угода, пенсіонери. Зараз ми готуємо зміну структури, плануємо цього року вийти на показник близько 3000 працівників,
– наголосив директор летовища.
У "Борисполі" зазначають, що, попри карантин, на підтримання життєдіяльності аеропорту були необхідні великі суми. Але витрати вдалось скоротити з 300 мільйонів до 120 мільйонів гривень.
Рябікін повідомив, що за прогнозами міжнародних авіаекспертів, пасажиропотік кінця 2019 року вдасться відновити лише у 2023 році.
Які правила діятимуть в "Борисполі" для пасажирів
- До терміналу D пускатимуть пасажирів з посадковими талонами, або квитком у паперовому чи електронному вигляді.
- Документи слід надавати лише у розгорнутому вигляді та без обкладинок. Пасажири повинні бути готовими на вимогу інспектора зняти маску чи респіратор.
- Перед поїздкою в аеропорт пасажирів можуть попросити заповнити інформаційну анкету щодо стану здоров'я, якщо цього вимагає авіакомпанія.
- На вході до термінала здійснюватиметься перевірка температури. Людей з температурою понад 38 градусів, а також із симптомами коронавірусу в аеропорт не допустять.
- Пасажирів також просять дотримуватися дистанціювання та користуватися власними або встановленими в аеропорту санітайзерами.
- Після прильоту в аеропорт пасажири повинні забрати свій багаж та якнайшвидше покинути будівлю, а також мінімально контактувати з людьми в терміналі прибуття.
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