Аеропорт "Київ" у ніч з 16 на 17 червня відновив обслуговування міжнародних авіаперельотів. Раніше авіакомпанії не могли виконувати рейси через заборону на міжнародне сполучення.

Аеропорт відновив обслуговування міжнародних рейсів

Перший літак, який прийняли на летовищі, прилетів з Мінська. Про це повідомила речниця аеропорту Галина Богданенко в коментарі hromadske.

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За сьогодні вже запрацювали європейські напрямки авіакомпанії Wizz Air. Але тільки для пасажирів, які мають посвідку на проживання, здійснюють бізнес-поїздку, мають офіційне запрошення чи здійснюють відрядження,

– зазначила Богданенко.

На 17 червня заплановані рейси Wizz Air до:

Угорщини;

Німеччини;

Естонії;

Великої Британії.

Зверніть увагу! Євросоюз продовжив обмеження на в'їзд для іноземців. Найімовірніше, воно триватиме до липня 2020 року.

Інформацію про рейси постійно коригують

В аеропорті зазначають: наразі інформацію на табло коригують у залежності від того, які саме країни відкривають свій повітряний простір.



Поки що в аеропорті "Київ" обслуговують лише один внутрішній рейс – до Запоріжжя. У липні очікують на відкриття ще одного напрямку – до Одеси.



На летовищі через пандемію ужили додаткових заходів.

Вхід – через агентів пасажирського обслуговування, які здійснюють температурний скринінг. До аеропорту пускають лише з квитками, тих, хто супроводжує, до терміналів не пускають,

– повідомила Богданенко.

Позиція Кличка щодо зупинки міжнародних рейсів в "Києві"

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що рішення про припинення обслуговування рейсів в аеропорті ухвалювала не столична влада. Авіакомпанії не могли виконувати рейси через заборону на міжнародне сполучення.

Ми розуміємо всю складність ситуації, розуміємо, що через вимушене призупинення перевезень пасажирів аеропорт несе великі збитки. Щомісяця підприємство втрачає майже 27 мільйонів гривень,

– написав Кличко у своєму телеграм-каналі.

Наразі Кличко бачить три варіанти виходу з ситуації з кризою на летовищі:

скоротити витрати і звільнити частину співробітників. Але це найгірший варіант, який не вирішить проблем підприємства;

збільшити доходи за допомогою встановлення мінімальних фіксованих ставок на авіаобслуговування. І закріплення їх на законодавчому рівні. Це рішення має ухвалювати уряд;

необхідно здійснити розподіл пасажиропотоку в київському авіавузлі – між аеропортами "Бориспіль" і "Київ".

Відновлення міжнародного авіасполучення в Україні

Україна відновила міжнародне авіасполучення 15 червня. Щоправда, готові прийняти українців поки лише в 5 країнах. Це:

США,

Албанія,

Туреччина,

Білорусь

Велика Британія.

З 27 червня до цих країн доєднається Туніс.

Вже 16 червня аеропорт "Київ" вирішив скасувати усі міжнародні авіарейси до 3 години ночі 17 червня.

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