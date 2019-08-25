Подписка как афера, или У мошенников бесплатных смс не бывает

Многим людям, в том числе и мне, приходят различные смс-ки с розыгрышами и викторинами. Весь этот развод я бы не называл викториной или розыгрышем (хотя последний больше всего подходит по смыслу к этому "разводу" в смс-ках).

Представьте себе, что человек мечтает о машине, столько лет трудился, а ему теперь на пенсии платят маленько-ничтожные денежки. Плюс к тому квартплата скоро придет в гости. А кому сейчас хочется распроститься практически со всеми своими заработками? Вот человеку то и остается, что лишь мечтать о миллионе или о квартире с машиной, чтоб потом их продать и положить вырученные деньги в трехлитровую банку. Сами знаете, какие у нас сейчас банки – лучше уж в трехлитровой или хотя бы литровой держать свои заслуженные.

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Мечтал, мечтал... Потом пошел и купил заветный лотерейный билетик. Заплатил за него 10 – а выиграл 5. Что-то не то. И залег мечтать в своей берлоге подальше от солнца...

Говорят, что когда ложишься спать или мечтать, нужно выключать мобильный телефон, чтоб никто тебя не теребил. Но в тот день наивный мужик телефон не выключал. И вот какое счастье – приходит мечтателю смс о том, что он выиграл авто. Он звонит на номер, с которого пришла смс-ка, а ему говорят, что он победил в одной из акций. Мечтателю предлагают зайти на сайт, на котором точно отображаются практически все цифры его телефона. Он невероятно счастлив: наконец-то Бог его услышал, и теперь мечтатель обладает авто. Какая радость, какое счастье! Все бы хорошо, но один маленький и в то же время очень существенный нюанс: для того, чтобы забрать авто, обладатель мечты должен заплатить госпошлину за приз – 2500 гривен. Деньги необходимо было перевести на частный счет в одном из банков. И уже с чеком забрать машину.

Узнав, что это "развод", мечтатель еще раз позвонил на номер входящего смс и решил высказать свое негодование. Аферист, выслушав все это, заявил, что он неуловим и что такова судьба доверчивых и наивных людей. Еще он сказал мечтателю, что если даже не ему, то кому-то еще они поверят. Иными словами, если не я, то кто-то еще их "киданет". Такова жизнь: или ты кого-то, или тебя. Таков принцип аферистов. И что самое интересное, они даже не парятся над этим.

Сегодня существует очень много схем одурачивания людей. Не будем обо всех писать. Но на одной я бы все-таки остановился. Это коснулось меня лично, и это может коснуться каждого из вас. Скорее всего, то, что я сейчас опишу, не есть чистой воды афера. Это викторина-розыгрыш, но по сути, тот же "развод".

Пару дней назад мне пришла смс-ка такого содержания: возьмите участие в "супер-пуперакции" и выиграйте энную суму денег. Смысл этой акции в том, что нужно отвечать на очень простые вопросы. Я лишь подписался на эту акцию, подумав, что и этого хватит для потенциальной победы в конкурсе. Но никто не указал то, что даже если ты не отвечаешь на вопросы, смс-ки и далее приходят на твой номер. И оказывается, за входные смс-ки с вопросами с твоего счета снимается энная сумма твоих кровных деньжат.

Самое интересное в такого рода акциях то, что за счет таких смс (причем вопросы уровня первого класса) все учредители такой развод-акции зарабатывают намного больше, чем победитель этой акции. Я бы даже сказал, что победитель здесь один. И это тот, кто придумал эту развод-акцию.

Мечтать невредно – вредно не мечтать. Возможно, но всегда нужно включать здравый ум перед тем, как на что-то или под чем-то подписываться. Будьте внимательны...

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