Ситуація в афганській провінції Кундуз дещо загострилася. Співробітники безпекових служб Афганістану вбили вісьмох бойовиків Талібану, зокрема й командира дивізії.

Речник поліції провінції Кундуз Хіджратули Акбарі заявив, що сили оборони й безпеки Афганістану очистили від бойовиків Талібану чотири селища. Про це повідомляє "Сіньхуа".

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Акбарі додав, що спецоперація тривала протягом останніх кількох днів. Загалом національні сили оборони й безпеки Афганістану знищили 8 та поранили ще 12 бойовиків у районі Аліабад. Також силовикам вдалося знищити автомобіль бойовиків та 11 саморобних вибухових пристроїв.

Місто Кундуз, де тривають зіткнення: карта

Що відомо про Талібан? Талібан – це радикальний ісламістський рух сунітського напрямку, який започаткували в Афганістані у 1994 році. Організаторами руху були 30 студентів. Характерні риси талібів – це білий одяг та чорні тюрбани.



В умовах громадянської війни, яка не припинялася після повалення прокомуністичного режиму Мухамеда Наджибули в 1992 році, таліби закликали афганське суспільство до єднання та миру під прапором ісламу. У США, Канаді, Росії, Киргизстані, Таджикистані, Казахстані та низці інших країн рух "Талібан" внесено до списку терористичних організацій, а його діяльність заборонено.

Що відомо про ситуацію в Афганістані