У Катарі розпочались переговори між урядом Афганістану та талібами. Це перші поговори по врегулюванню ситуації у країні за 20 років.

На церемонії відкриття 12 вересня голова Вищої ради національного примирення Абдулла Абдулла подякував талібам за участь у мирних переговорах. Про це повідомили на Associated Press.

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За словами Абдулли, сторони хочуть принести мир у Афганістан, тому закликав до припинення вогню. Він акцентував на тому, що з лютого 2020 року в країні загинули 12 тисяч мирних жителів, 15 тисяч – отримали поранення.

Що планують розглянути на переговорах

Повне припинення вогню. Таліби обіцяють, що це питання першим розглянуть на порядку денному.

Захист прав жінок. За 19 років Афганістан відмовився прийняти законопроєкт про права жінок. Таліби виступають проти жіночої освіти й обмежують доступ дівчаток у школи.

Державний секретар США Майк Помпео заявив на церемонії, що переговори вимагатимуть багато зусиль та поступок. Мулла Абдул Гані Барадара – один із лідерів "Талібану" закликав не приносити іслам в жертву особистим інтересам. Очільник заявив, що сторони повинні прийняти на переговорах релігійні положення.

На історичні переговори відреагував генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг. У своєму твітері він написав, що ці переговори є "найкращим шансом на світ".