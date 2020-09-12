Історичні переговори: уряд Афганістану і "Талібан" зустрілись вперше за 20 років
У Катарі розпочались переговори між урядом Афганістану та талібами. Це перші поговори по врегулюванню ситуації у країні за 20 років.
На церемонії відкриття 12 вересня голова Вищої ради національного примирення Абдулла Абдулла подякував талібам за участь у мирних переговорах. Про це повідомили на Associated Press.
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За словами Абдулли, сторони хочуть принести мир у Афганістан, тому закликав до припинення вогню. Він акцентував на тому, що з лютого 2020 року в країні загинули 12 тисяч мирних жителів, 15 тисяч – отримали поранення.
Що планують розглянути на переговорах
- Повне припинення вогню. Таліби обіцяють, що це питання першим розглянуть на порядку денному.
- Захист прав жінок. За 19 років Афганістан відмовився прийняти законопроєкт про права жінок. Таліби виступають проти жіночої освіти й обмежують доступ дівчаток у школи.
Державний секретар США Майк Помпео заявив на церемонії, що переговори вимагатимуть багато зусиль та поступок. Мулла Абдул Гані Барадара – один із лідерів "Талібану" закликав не приносити іслам в жертву особистим інтересам. Очільник заявив, що сторони повинні прийняти на переговорах релігійні положення.
На історичні переговори відреагував генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг. У своєму твітері він написав, що ці переговори є "найкращим шансом на світ".
Що відомо про "Талібан"?
"Талібан" – радикальний ісламістський рух сунітського напрямку, який започаткували в Афганістані у 1994 році. Організаторами руху були 30 студентів. Характерні риси талібів – це білий одяг та чорні тюрбани. В умовах громадянської війни, яка не припинялася після повалення прокомуністичного режиму Мухамеда Наджибули в 1992 році, таліби закликали афганське суспільство до єднання та миру під прапором ісламу. У США, Канаді, Росії, Киргизстані, Таджикистані, Казахстані та низці інших країн рух "Талібан" внесено до списку терористичних організацій, а його діяльність заборонено.