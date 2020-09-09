У Кабулі 9 вересня прогримів вибух: скоїли замах на віцепрезидента Афганістану Амруллу Салеха. Вибуховий пристрій спрацював, коли конвой з політиком прямував на роботу.

Через вибух загинули 10 людей та ще 16 поранені. Серед постраждалих були співробітники та охоронці Амрулли Салеха, повідомляє Tolo News.

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Зауважимо, що замах на Салеха стався перед початком внутрішньоафганских мирних переговорів, які запланували провести в Катарі. Дату зустрічі представників уряду і радикально-ісламського руху Талібан поки не призначили.

Це вже не перший замах

Салех – колишній керівник спецслужб і відвертий критик руху "Талібан". Він пережив кілька спроб вбивства. Одну зі спроб скоїли в його офісі у 2019 році напередодні президентських виборів. Тоді загинули 20 людей.

Кого підозрюють у спробі вбивства політика

Таліби заперечують свою причетність до замаху.

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Як зараз почувається Салех

Після вибуху Салех заявив, що отримав легкий опік однієї руки. Він пообіцяв надалі продовжувати свою політичну роботу. Зараз життю політика нічого не загрожує.

Салех при цьому вибачився за те, що постраждали усі присутні під час атаки на нього.