Андреа Бочеллі заспіває на Великдень у Міланському соборі – концерт транслюватимуть онлайн

Винятковий виступ знаного тенора відбудеться без глядачів – усьому причиною епідемія коронавірусу.

У католицький Великдень, 12 квітня, найвідоміший італійський тенор Андреа Бочеллі виступить під акомпанемент органу у Міланському соборі. Концерт відбудеться без глядачів, його транслюватимуть наживо по всьому світу, повідомляє видання Milano Today.

Більш детальну інформацію керівництво міста обіцяло поширити найближчим часом. За словами мера Мілану Джузеппе Сала, мета цього концерту – показати сильну та згуртовану Італію перед обличчям загрози такого надзвичайного масштабу, якою є коронавірус.

Дивитись відео Andrea Bocelli – The Lord's Prayer:

Нагадаємо, наразі Італія – головний осередок епідемії у Європі. Станом на вечір 29 березня загальна кількість хворих коронавірусом у країні складала 97 689 осіб. Крім того, тут зафіксували найбільшу кількість смертей від COVID-19 – 10 779. З позитивних новин є те, що одужало 13 030 людей.