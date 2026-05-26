Бойовика ліквідовано, "навідницю" взяли на гарячому: СБУ провела спецоперацію на Донеччині

На Донеччині Служба безпеки України провела спецоперацію, під час якої затримала російську агентку-коригувальницю. У ході операції також ліквідували бойовика Росії, який переховувався в її будинку та чинив збройний спротив.

Служба безпеки України спільно з підрозділами Збройних Сил провела спецоперацію на Донеччині, під час якої викрила агентурну мережу противника. Про це повідомили в СБУ.

Що відомо про затримання російської агентки?

У результаті спецоперації затримано місцеву жительку, яка працювала на російські сили, та ліквідовано бойовика Росії, що переховувався у її помешканні.

За даними слідства, російський військовий із позивним "Шаман" проник на територію Лимана для збору розвідданих про позиції Сил оборони. Там він встановив контакт із місцевою безробітною жінкою, яка згодом почала переховувати його у своєму будинку. Після цього окупант залучив її до збору інформації про розташування українських військових. Жінка під виглядом звичайних прогулянок обходила місцевість і фіксувала потенційні цілі, після чого передавала координати бойовику, який доповідав їх своєму командуванню для можливих ударів.

Під час спецоперації ворог виявив збройний опір, унаслідок чого був ліквідований українськими військовими. За матеріалами справи, "Шаман" служив у складі 31-го мотострілецького полку 67-ї мотострілецької дивізії 25-ї загальновійськової армії Центрального військового округу Росії.

СБУ заздалегідь задокументувала діяльність ворожої пари та вжила заходів для захисту позицій українських військових у районі Лимана. Затриманій повідомлено про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Жінка перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ викрила агентурну мережу у інших містах України

Служба безпеки України викрила агентурну мережу ФСБ, яка збирала та передавала інформацію для коригування російських ударів по Київщині та Одещині. Слідство встановило, що агент відстежував адреси проживання та маршрути пересування потенційних цілей і передавав інформацію кураторам у Росії. Для цього він використовував особисті контакти та прикривався роботою з адміністрування комп'ютерних систем.

Крім того, СБУ затримала агента ФСБ, який наводив удари по Нікополю за допомогою "Градів" та FPV-дронів. Агент був завербований через телеграм і отримував оплату від ФСБ за збирання розвідувальної інформації про українські оборонні позиції.