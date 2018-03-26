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Аграрні олігархи: вся правда про бізнес Петра Порошенка

Право на правду 718 Читать новость на русском

Холдинг Петра Порошенка вийшов на друге місце в Україні за обсягами виробництва цукру. І поки президентська фірма збагачується, скромний бельгійський фермер сидить у збитках.

Бельгійський підприємець Бернар Вілем свого часу створив в одному з районів Львівської області козину ферму.

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На тій фермі Бернар вирощує кіз, робить чудові козині сири і багато іншої фермерської продукції. Але, каже бельгієць, місцева влада не просто не надає підтримки, а ще й відверто заважає працювати. То ставку оренди задеруть під стелю, то різними поборами допікають, от і не вигідно більше займатись сироварінням і розводити кіз.

Бельгієць Бернар Віллем
Бельгієць Бернар Віллем

Словом, розчарувався бельгієць у фермерстві в Україні. В коментарі до редактора видання "Цензор.нет", яке й опублікувало цю історію прийшов піар-радник президента Порошенка Олег Медведєв, який написав, що бельгійця Бернара йому зовсім не шкода.

Його збитки – це його збитки. Це бізнес,
– говорить політтехнолог Олег Медведєв

Як би так нагадати цьому придворному політтехнологу, як робиться сільськогосподарський бізнес в Україні? І як там, як і в інших видах бізнесу, максимальний прибуток можна отримати не тому, що ти креативний, винахідливий та працьовитий. А тому, що маєш доступ до влади. А ще краще сам є цією владою. І владні повноваження дають такий крутий поштовх твоєму розвитку, що жодному інвестиційному фонду не снилися.

Ми вже неодноразово розповідали тут про президентського друга Юрія Косюка – курячого магната, який з наших кишень отримав півтора мільярда гривень дотацій на розвиток свого бізнесу.

Юрій Косюк
Юрій Косюк

Глава держави нагадаю, досі особисто є власником великого аграрного холдингу "Зоря Поділля". Привіт давнім обіцянкам Порошенка продати весь свій бізнес.

Нещодавно наша команда робила журналістське розслідування про те, як ця президентська фірма віджимає землі у невеликого сільгосппідприємства на Вінниччині. Керівництво цієї фірми пручається, намагається зупинити захоплення земель президентським холдингом. Але, марно, як ви вже зрозуміли. Тим більше, коли до тебе приходить з профілактичною бесідою місцеве СБУ. Ну чисто щоб заспокоїти перед поглинанням президентським холдингом.

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А відтак у президентської "Зорі Поділля" – фантастичні бізнес-успіхи. Холдинг має десятки тисяч гектарів під обробкою і вийшов на друге місце в Україні за обсягами виробництва цукру.

Отак президентський аграрний холдинг, як і холдинги його друзів збагачуються. А в цей час скромний бельгійський фермер Бернар – сидить в збитках, бо не вміє вести справи по-українськи.

Бо тут влада є не просто конкурентною перевагою в бізнесі. Вона і є бізнесом. То ж порадіємо за справді видатних аграрних бізнесменів, які не ниють, не розганяють зраду, не скаржаться на долю. А заробляють великі гроші, отримують колосальні дотації з бюджету. Ще й при цьому встигають керувати країною! А невдахам та песимістам, таким як Бернар, нічого робити серед багатих та успішних. Бо бізнес є бізнес. Правда ж, панове аграрні олігархи?

Автор: Дмитро Гнап
Теги: Петро Порошенко Право на правду Сільське господарство Корупція Відеоблоги
Джерело: 24 Канал
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