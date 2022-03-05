Артилерійський вогонь навмисне ведуть по об'єктах інфраструктури міста та житловим кварталам. Єдина мета – залякати населення.

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Росія просуває збройні підрозділи "зеленими коридорами"

В порушення вимог міжнародного гуманітарного права здійснює просування збройних підрозділів по обумовленим “зеленим” коридорам для евакуації мирних мешканців,

– пояснили в Генштабі ЗСУ.

Зазначимо, що ситуація у Маріуполі та Волновасі – критична. Сторони домовились 5 березня про "зелений коридор" для місцевих жителів: вивезти автобусами мали 215 тисяч осіб. Проте російська сторона порушила домовленість і не зупинила бойові дії.

Жителям Маріуполя наказали повернутись у безпечні місця. Наразі тривають перемовини щодо ще одного коридору.

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