Куди підуть невитребувані паїв українців, – пояснення експерта

У 2024 році настане критичний час для власників паїв, орендарів землі та місцевих органів влади. Бо треба буде вирішувати питання невитребуваних паїв.

Про це написав у своєму блозі на АgroРolit.com керівник організації "Центр ровитку земельних правовідносин в Україні" Леонід Корейба.

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Критичний час "Че" по паям настане вже у 2024 році, – акцентує увагу експерт. – Йдеться про майже 2 млн га сільськогосподарської землі, яка перейде у комунальну власність, чим буде порушено права тих власників земельних часток (паїв), які не змогли, або не встигли оформити свої наділи належним чином.

Корейба пропонує подивитися у деталях, що таке невитребовка для орендарів сільськогосподарських земель та для сучасних територіальних громад.

Для сільськогосподарського підприємства звісно, легше заключити договір із сільською радою відразу на декілька ділянок, ніж вишукувати землевласників та домовлятися окремо з кожним про вигідніші умови оренди, стараючись запропонувати більшу суму орендної плати, ніж інші навколишні орендарі, або намагатися привернути якимось іншим чином увагу до своєї агрофірми, – наголосив Корейба.

Також експерт пропонує подивитися на інший бік медалі. Зоокрема, що орендар бере на себе ряд витрат:

на розробку технічних документацій із землеустрою;

на формування відомостей в земельному кадастрі;

на рестрацію речового права оренди.

Крім того, договір оренди, укладений на невитребувані земельні частки (паї), припиняється за умови появи власника паю. Якщо власник з'являться заздалегідь до збирання урожаю – орендар має виплатити відшкодування збитків, пов’язаних із тимчасовим зайняттям земельної ділянки, – додав Корейба.

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Як безкоштовно отримати землю / Інфографіка 24 каналу