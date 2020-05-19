Молода українська картопля може згнити в полях

Аграрії можуть відмовитися від збору урожаю картоплі через її перевиробництво і проблеми з реалізацією.

Таку думку висловила директор Української асоціації виробників картоплі (УАПК) Оксана Руженкова. "Підозрюємо, що молоду картоплю в кінці травня – у червні залишатимуть на полях, бо площі були серйозно розширено саме під ранні плоди", – каже експерт.

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Цьогоріч багато аграріїв України значно розширили площі саме під ранню картоплю через гарну ціни в попердній період збуту (червень-2019 – травень-2020). Руженкова припускає, що нові недосвідчені виробники можуть зібрати картоплю, що не відповідатиме вимогам реалізаторів, а тому їм не вдастся продати весь вирощений урожай.

Крім того, багато аграріїв планували продати молоду картоплю на Великодні свята за ціною 60-80 гривень за кілограм. Але карантинні обмеження завадили цьому. А зараз високу конкуренцію українській продукції склала імпортна.

Ціна молодої картоплі в магазинах

(виробник – гривень за кілограм)

Україна – 30-45

Азербайджан – 24

Єгипет – 18

Чому українська картопля дорожча за імпортну?

Головна причина того, що українська молода картопля значно дорожча, чим завезена з-за кордону, – різниця в об’ємах і способах їх вирощення.

Як пояснив, голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, в Україні аграрії вирощують молоду картоплю в дуже малих об’ємах. 95% української картоплі, яка зараз продається, вирощена для власного споживання, а надлишок пішов на продаж. Тому єгипетська картопля дешевша, бо її вирощують промислово.

В той же час, українські виробники, які почали вирощувати картоплю промислово, ще мають кредити за техніку та інше обладнання. Кредити десь під 22%, їх треба віддавати – і це теж впливає на підвищення ціни.

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Що буде з цінами на продукти?

Загалом ціни на більшість продуктів в Україні вже вищі, ніж у Європі. Що буде далі?

Дорошенко вважає, що зараз підстав для подальшого зростання немає. Зокрема, ріст цін суттєво стримує низька купівельна спроможність українців, а також конкуренція на ринку між вітчизняними та імпортними продуктами. Але кожні два тижні ситуація може мінятися, уточнює експерт.

Що вже подорожчало найбільше? Якою буде ціна на хліб і крупи? Про це читайте в статті "Урожай-2020 і ціни: чому продукти в Україні коштують дорожче, ніж в Європі".