Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінагрополітики.

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Нові критерії визначення підприємств критично важливими

Згідно з наказом № 4282 від 10 грудня, тепер визначення критичних важливих для економіки підприємств здійснюється за такими критеріями:

здійснює оброблення угідь сільгосппризначення на площі не менш ніж 500 гектарів для провадження сільськогосподарської діяльності, або економічно активне з річним доходом не менше ніж 20 мільйонів гривень, або якщо сума сплаченого податку з доходу фізичних осіб за попередній звітний квартал становить не менше ніж 324 тисячі гривень;

основним видом діяльності підприємства станом на 18 травня 2024 року є один із КВЕД, зазначених у цьому наказі;

підприємство перебуває у сфері управління Мінагрополітики або ж управління корпоративними правами держави у статутних капіталах, яких здійснює профільне міністерство;

100 % акцій (часток) у статутному капіталі належать державі. Утворилося шляхом перетворення держпідприємства та проводить діяльність з передачі в суборенду земельних ділянок держвласності на земельних торгах.

Зверніть увагу! Щоб підприємство визнали критично важливим, воно має відповідати двом критеріям, зазначеним у пункті 1. Окрім того, обов'язково подати підтверджені органом контролю податкові розрахунки доходів, податків і єдиного внеску за останній звітний період.

З повним переліком критеріїв можна ознайомитися в наказі.

Як отримати статус критично важливого підприємства / Мінагрополітики