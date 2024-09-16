Чи є бронювання працівників для аграріїв

Задля безпечної діяльності аграріїв уряд прийняв декілька рішень щодо мобілізації, повідомляв раніше 24 Канал. Вони стосуються бронювання працівників.

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Важливо Держава автоматично пролонгувала чинні бронювання на три місяці без необхідності подавання жодного пакета документів. Крім того, подальше бронювання буде надаватись на 12 місяців, раніше було шість. Також за певними професіями, наприклад, трактористи, агрономи, ветеринарні лікарі, є можливість бронювати ту кількість працівників, яка критично необхідна, при цьому отримуючи погодження від військових.

Загалом можна буде забронювати до 50%, але по певних професіях можна подати клопотання з обґрунтуванням щодо збільшення цієї кількості.

За словами екс-виконувача обов'язків міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького, на певних напрямах сфери кількість працівників зменшилась приблизно до 20%. Таким чином, зросло навантаження на решту, тому що велика частина працівників мобілізувалася. Найбільш потрібні, на його думку, і в агро секторі, і в Збройних силах – це інженерні професії: трактористи, машиністи, інженери елеваторного обладнання.

Минулого року через нестачу робітників (трактористів, комбайнерів) на Одещині працівникам агросфери також надавали бронь від мобілізації. В ОВА запрошували всіх охочих працювати навчатись потрібним спеціальностям за допомогою Центрів зайнятості.