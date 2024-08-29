Чому диня подорожчала

Цього тижня в Україні експерти зафіксували підвищення цін на дині. За словами учасників ринку, підвищення цін пов'язане, перш за все, з подальшим скороченням пропозиції даних баштанних. Так, спекотна посушлива погода негативно позначається зараз не тільки на якості цієї продукції, а й сприяє скороченню вибірок у місцевих господарствах.

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Сьогодні дині з поля фермери готові відвантажувати по 15 – 25 гривень за кілограм (0,36 – 0,61 долара за кілограм), що в середньому на 44% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Експерти зазначають, що сезон реалізації дині з українських господарств зараз добігає кінця. При цьому, як стверджують виробники, торговельна активність на ринку зараз досить висока. На тлі обмеженої пропозиції це надає можливість продавцям підвищувати відпускні ціни.

Важливо Попри істотне подорожчання в даному сегменті, дині сьогодні в Україні надходять у продаж в середньому на 20% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року.

Скільки диня коштує в магазинах

Журналісти 24 Каналу дослідили ціни в популярних супермаркетах України. Вартість там вища, ніж одразу з поля, адже додаються витрати на постачання та зберігання.

АТБ, диня 1 гатунок – 33,95 гривні за кілограм / Скріншот з сайту АТБ

Сільпо, диня Колгоспниця – 34 гривні за кілограм / Скріншот з сайту Сільпо

Ашан, диня жовта – 36,50 гривні за кілограм / Скріншот з сайту Ашан