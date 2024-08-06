Україна збільшила експорт ріпаку

Минулого тижня світові котирування на ріпак дещо знизилися, але в Україні закупівельні ціни залишилися на високому рівні завдяки активному експорту та закупівлям з боку трейдерів. П'ятничне падіння цін на нафту на 3,7% поки не вплинуло на ринок ріпаку, але найближчими днями тиск на котирування посилиться.

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Протягом тижня закупівельні ціни на ріпак в Україні виросли до 22 700 – 23 000 гривень за тонну або 475 – 485 доларів за тонну з доставкою до портів Чорного моря, оскільки фермери майже зупинили продажі після зниження цін. Переробники пропонують за ріпак 20 500 – 21 500 гривень за тонну з доставкою на завод.

У липні Україна експортувала 278 тисяч тонн ріпаку, що на 15% перевищило показник липня 2023 р (242 тисяч тонн) завдяки ранньому дозріванню урожаю та високим цінам на олійну. Це стало найбільшим для цього місяця показником останніх 5 років.

Ціни на світових фондових ринках падають

Листопадові ф'ючерси на ріпак на біржі в Парижі протягом минулого тижня впали на 1,7% до 472,25 €/т або 516,3 доларів за тонну (-3,3% за місяць), майже не відреагувавши на прогнози зменшення урожаю в ЄС.

Листопадові ф'ючерси на канолу на біржі у Вінніпезі за тиждень впали на 5,7% до 610 CAD/т або 439,35 доларів за тонну (-7% за місяць).

Важливо Покращення погодних умов в преріях Канади сприяє формуванню гарного урожаю каноли, тому котирування на неї падають після спекулятивного зростання минулого тижня.