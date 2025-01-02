Чому польські фермери знову протестуватимуть

Польські фермери запланували масштабну акцію протесту у Варшаві на 3 січня, передає 24 Канал із посиланням на Farmer.pl. Вони планують виступити проти імпорту з України.

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Демонстрація відбудеться о 14:00 перед представництвом Європейської комісії, а потім протестувальники вирушать до Національного театру.Організатором протесту виступає Союз сільськогосподарських організацій, до якої входить 21 обʼєднання польських фермерів.

Всі сільськогосподарські організації в нашій країні будуть протестувати проти шкідливої політики Європейського Союзу, проти пані Урсули фон дер Ляєн, яка нав'язує цю політику, що призведе до закриття наших господарств,

– зазначив лідер НСЗЗ індивідуальних фермерів "Солідарність" Томаш Обшанський.

Фермери виступатимуть проти угоди з Mercosur (економічним союзом держав у Південній Америці), зеленого курсу, імпорту з України, знищення польських лісів та полювання, а також вимирання польської економіки.