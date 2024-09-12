Чому індекс цін на цукор впав

Крім того, цей рівень індексу аж на 34,3 пункта (23,2%) нижче за відповідний рівень минулого року. Відповідно, цей показник досягнув найнижчого значення з жовтня 2022 року.

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Важливо Зафіксоване у серпні скорочення було зумовлене головним чином підвищенням прогнозу виробництва на сезон 2024/2025 маркетингового року у Таїланді та Індії на тлі сприятливої ​​для розвитку цукрової тростини ситуації з опадами.

Зниження світових котирувань сирої нафти також сприяло зниженню світових цін на цукор. Однак наприкінці серпня такі фактори, як стурбованість з приводу наслідків пожеж для посівів цукрової тростини в ключових виробничих районах Бразилії та нижчий, ніж очікувалося раніше, обсяг виробництва цукру в першій половині місяця, зумовили різке підвищення світових цін на цукор, обмеживши зафіксоване в цьому місяці зниження.