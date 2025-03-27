На який мінімальний термін можна здати в оренду землю

При передачі земельної ділянки в оренду важливо не тільки погодити розмір орендної плати та умови використання землі, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Також варто розуміти мінімальний термін, на який може бути укладений договір.

Читайте також Яким чином виплачується орендна плата за землю неповнолітнім

Законодавство України встановлює певні обмеження, які впливають на можливість швидкого розірвання угоди або перегляду її умов. Згідно з Земельним кодексом України, мінімальні строки оренди земельних ділянок відрізняються залежно від їхнього призначення:

Сільськогосподарські землі – не менше 7 років. Це означає, що якщо ви маєте пай або іншу ділянку для ведення фермерського господарства, ви не можете здати її в оренду на рік чи два – лише мінімум 7 років. Це зроблено для забезпечення стабільності агровиробництва та раціонального використання землі.

Це означає, що якщо ви маєте пай або іншу ділянку для ведення фермерського господарства, ви не можете здати її в оренду на рік чи два – лише мінімум 7 років. Це зроблено для забезпечення стабільності агровиробництва та раціонального використання землі. Меліоровані землі (зрошувані або осушені) – не менше 10 років. Ця норма передбачає захист інтересів аграріїв, які вкладають кошти у створення та підтримку меліоративних систем.

Ця норма передбачає захист інтересів аграріїв, які вкладають кошти у створення та підтримку меліоративних систем. Землі несільськогосподарського призначення – немає жорсткого мінімального строку. Для таких ділянок строки оренди визначаються сторонами договору, що дає більше можливостей для гнучкого управління нерухомістю.

Чому договір оренди землі не укладається на 1 – 2 роки

Закон цього не дозволяє – мінімальний термін для сільськогосподарських угідь закріплений у законодавстві, і нотаріус або реєстратор не зможуть зареєструвати короткострокову угоду.

Ризики для аграріїв – якщо договори були б короткостроковими, орендарі могли б уникати відповідальності за збереження та покращення якості ґрунтів.

Обмежені можливості розірвання договору – якщо власник землі передав її в оренду на 7 років, то розірвати угоду достроково може бути складно, навіть якщо орендар не виконує свої зобов’язання.

Що необхідно знати при укладанні договору оренди