Сівба озимих відбувається досить швидко

Українські аграрії засіяли вже 2,8 млн га озимих культур, повідомляють в Міністерстві аграрної політики та продовольства України. Озимі зернові сіють у всіх областях, загалом засіяно вже 1,8 мільйона гектар. Озимого ріпаку посіяно 932,9 тисячі гектар. Ще минулого тижня загалом було засіяно 1 мільйон 806,7 тисяч гектар полів.

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Наразі аграрії вже посіяли:

озимої пшениці – 1,7 мільйона гектар;

– 1,7 мільйона гектар; озимого ячменю – 119,4 тисячі гектар;

– 119,4 тисячі гектар; озимого жита – 34,8 тисячі гектар.

Площа посівів по регіонах / Інфографіка Мінагрополітики

Серед лідерів по сівбі озимих зернових аграрії:

Волині – 97,5 тисячі гектар (58,9 %),

Полтавщини – 136,8 тисячі гектар (55%),

Кіровоградщини – 173,4 тисячі гектар (44,2 %),

Тернопільщини – 106,6 тисячі гектар (54,1 %).

Зверніть увагу! Аграрії Волинської, Рівненської, Закарпатської, Тернопільської, Одеської, Чернігівської та Львівської областей завершили сівбу озимого ріпаку.