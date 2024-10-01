Сівба озимих відбувається досить швидко
Українські аграрії засіяли вже 2,8 млн га озимих культур, повідомляють в Міністерстві аграрної політики та продовольства України. Озимі зернові сіють у всіх областях, загалом засіяно вже 1,8 мільйона гектар. Озимого ріпаку посіяно 932,9 тисячі гектар. Ще минулого тижня загалом було засіяно 1 мільйон 806,7 тисяч гектар полів.
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Наразі аграрії вже посіяли:
- озимої пшениці – 1,7 мільйона гектар;
- озимого ячменю – 119,4 тисячі гектар;
- озимого жита – 34,8 тисячі гектар.
Площа посівів по регіонах / Інфографіка Мінагрополітики
Серед лідерів по сівбі озимих зернових аграрії:
- Волині – 97,5 тисячі гектар (58,9 %),
- Полтавщини – 136,8 тисячі гектар (55%),
- Кіровоградщини – 173,4 тисячі гектар (44,2 %),
- Тернопільщини – 106,6 тисячі гектар (54,1 %).
Зверніть увагу! Аграрії Волинської, Рівненської, Закарпатської, Тернопільської, Одеської, Чернігівської та Львівської областей завершили сівбу озимого ріпаку.