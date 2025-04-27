Що впливає на вартість переоформлення

Юрист Іван Топор розповів у коментарі 24 Каналу, що на розмір витрат по продажу будинку впливають багато факторів. Зокрема це: строк володіння будинком, яка за рахунком протягом року угода по продажу будинку, додаткові дії які має вчинити нотаріус для посвідчення угоди тощо.

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Іван Топор Адвокат, керівник практики нерухомості та будівництва ТОВ "ЮКК "Де-юре" Вартість нотаріальних послуг та реєстраційних дій разом, в середньому складає 8 000 – 12 000 гривень за одну угоду по продажу будинку. Також приблизно 1 500 гривень треба буде віддати оцінювачу за надання оцінки.

За словами юриста, до незмінних витрат відноситься розмір збору до пенсійного фонду, що складає 1% від вартості будинку зазначеного в договорі або оціночної вартості залежно від того, що буде більше. Так само розраховується державне мито і воно також складає 1%.

Які податки необхідно заплатити

За загальним правилом продавець – фізична особа має сплатити податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) в розмірі 5% від вартості будинку, а також військовий збір, який станом на 2025 рік становить також 5% від вартості будинку.

Важливо! Юрист зазначив, що якщо будинок перебував у власності продавця більше 3-х років, і протягом року в якому здійснюється продаж будинку у нього не було інших угод з продажу житла, то продавець звільняється від оплати вказаних вище податків.

За його словами, якщо продавець здійснює другий продаж будинку протягом одного року, то податки складатимуть 5 % НДФЛ та 5% військового збору не залежно від строку володіння будинком.

Укладаючи третю та подальші угоди з продажу будинку протягом одного року, продавцю слід мати на увазі, що він зобов’язаний буде сплатити податок з доходів фізичних осіб в розмірі 18% та 5% військово збору від вартості будинку. Водночас в Податковому кодексі України передбачена можливість суттєво знизити вартість витрат на податки по третій та подальших угодах протягом року,

– наголошує Іван Топор.

Він додав, що якщо у продавця будуть наявні належні підтвердження витрат понесених на придбання будинку, то він має право сплатити 18% ПДФО та 5% військового збору не від всієї вартості будинку, а від різниці між витратами понесеними ним на купівлю будинку та вартістю будинку станом на момент продажу.

Зверніть увагу! Також слід врахувати, що якщо власник будинку є власником земельної ділянки розташованої під ним, то одночасно із продажем будинку відбувається продаж землі, що передбачає додаткові витрати аналогічні тим, що описані вище.