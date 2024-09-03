Як нараховують податок на землю та де перевірити суму

Податок на землю є обов'язковим платежем, що справляється з власників земельних ділянок і земельних паїв, а також постійних землекористувачів. Про це повідомляє 24 Канал.

Суми плати за землю нарахувуються фізичним особам органами контролю. Вони надсилають платникам повідомлення-рішення до 1 липня поточного року, разом з детальним розрахунком суми плати за землю.

Зверніть увагу! Сформовані податкові повідомлення-рішення щодо сум, нарахованих фізичним особам податкових зобов'язань з плати за землю, можна переглянути з використанням кваліфікованого електронного підпису в меню "ЕК для громадян" приватної частини Електронного кабінету. Вхід до кабінету здійснюється за цією адресою. Також можна перевірити через вебпортал Державної податкової служби.

У разі виявлення розбіжностей між даними органів контролю та даними, підтвердженими платником плати за землю на підставі оригіналів відповідних документів або належним чином засвідчених копій таких документів, орган контролю проводить протягом десяти робочих днів перерахунок суми податку.

Орган має надіслати йому нове податкове повідомлення-рішення разом з детальним розрахунком суми податку. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Який розмір ставки на земельну ділянку

Розмір ставки податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, не має перевищувати 3% від їх нормативної грошової оцінки:

для земель загального користування – не більше ніж 1% їхньої нормативної грошової оцінки;

для сільськогосподарських угідь – не менше ніж 0,3% та не більше ніж 1% їхньої нормативної грошової оцінки;

для лісових земель – не більше ніж 0,1% їхньої нормативної грошової оцінки.

Якщо ділянки розташовані за межами населених пунктів або в межах населених пунктів, але якщо їх нормативна грошова оцінка не проводилася, ставка податку для них встановлюється у такому розмірі:

не більше 5% від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області;

для сільськогосподарських угідь – не менше 0,3% та не більше 5% нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області;

для лісових земель – не більше 0,1% нормативної грошової оцінки площі ріллі по області.

Деякі категорії громадян, такі як інваліди, багатодітні батьки, пенсіонери та ветерани війни, звільнені від сплати земельного податку.